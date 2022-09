Tennistavolo Norbello: in A1 maschile riceve la Marcozzi Cagliari

NORBELLO, 12 MARZO 2021 - CHIARA COLANTONI ELETTA NEL CONSIGLIO FITET, MA I MASCHIETTI DI A1 SONO IN CLIMA DERBY SARDO

Le notizie da diffondere relative al clan giallo blu non mancano mai. Nonostante i campionati fossero fermi da due settimane per via delle parentesi internazionali ed elettorali, è proprio da quest’ultimo appuntamento che scaturisce una buona novella. Chiara Colantoni, infatti, farà parte del neonato consiglio federale nazionale, presieduto dal riconfermato Renato Di Napoli.

La portacolori del Tennistavolo Norbello, proclamata consigliera in quota atlete, avrà così una grande opportunità per dare il proprio contributo nel miglioramento della disciplina. “Sono molto contenta di essere stata eletta – ha dichiarato a caldo l’atleta romana – ed è un onore per me poter rappresentare i pongisti, ma soprattutto le pongiste! Praticamente gioco da sempre e proverò a mettere la mia esperienza e fare del mio meglio per poter sviluppare il potenziale di questo sport che amiamo tantissimo”.

All’appuntamento elettorale tenutosi a Roma non è mancato il presidente del sodalizio guilcerino Simone Carrucciu, accompagnato dalla dirigentessa Oriana Pistidda e dalla bandiera gialloblù Marialucia Di Meo, chiamati ad esprimersi nelle “urne elettroniche”. “Sono contento per Chiara – ha dichiarato Carrucciu – perché le sue qualità saranno sicuramente di supporto alle tante tematiche che ruotano attorno al nostro mondo. Non ho dubbi sul fatto che saprà rappresentare degnamente colleghe e colleghi. Approfitto di questo argomento per formulare i migliori auguri di buon lavoro anche al presidente Renato Di Napoli e a tutto il Consiglio”.

Si torna alla nuda e cruda racchetta che nel week end norbellese offre quello che è diventato il classico derby di Sardegna di A1 maschile, con i padroni di casa che riceveranno la Marcozzi Cagliari.

A riposo forzato invece la A1 femminile in quanto sia l’atleta greca Katerina Toliou, sia Debora Vivarelli dell’Eppan (la gara era prevista in questo week end) hanno gareggiato con le rispettive selezioni nazionali.

Ma se rimangono a secco le norbellissime, la stessa cosa non si può certo dire per norbelline e norbellocce impegnate nei concentramenti di A2 e B femminile.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico

Quinta giornata Sabato 13 marzo 2021 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Marcozzi Cagliari





ALTRO INCONTRO STIMOLANTE MA DALLE MILLE INCOGNITE

Si sfidano due compagini che hanno cominciato col botto, anche se quello dei padroni di casa è stato un pochino più fragoroso, testimoniato anche da una classifica che li vede straordinariamente al secondo posto per effetto di tre successi (uno in più rispetto al team cagliaritano) e una sola sconfitta. Proprio perché il derby è sempre il derby (e la pallina è indubbiamente rotonda), nessuno dei padroni di casa si illude, nonostante il gran bel momento. Compresi i due pezzi da 90: l’ucraino Yaroslav Zhmudenko (ancora imbattuto) e il cubano Moises Campos che veleggia a poco meno dell’86 % di rendimento. Per questa gara sarà assente il tecnico/giocatore Catalin Negrila che sarà sostituito in panca dal sempiterno Eliseo Litterio e in campo dal campano Pasquale Vellucci, a caccia del primo successo personale in campionato; e per questo molto propenso a non lasciare nulla di intentato. Con ancora un pugno di mosche (c’è da guadagnare in primis la salvezza), i tre sanno molto bene che di fronte si troveranno un terzetto di indubbio valore. A cominciare dal 100% russo Mikhail Paikov, cui si aggiunge il portoghese Diogo Miguel Ferreira De Carvalho (80%) e il tostissimo Antonino Amato (50%), n. 12 della classifica generale italiana. Completa i ranghi il nigeriano Isiaka Kazeem, con alle spalle due sconfitte su altrettanti incontri.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone A

Terza giornata di andata Domenica 14 marzo 2021 Ore 11:00

Sede di Gioco Palasport– via Regina Elena– Angolo Terme (BS)

ASD TT Vallecamonica A.S.D. Tennistavolo Norbello





OCCHIO ALLA FORMAZIONE CAMUNA

L’obiettivo è mantenere la vetta della graduatoria. Nella gara in altura, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbero presentarsi l’italo armena Gohar Atoyan, l’italo magiara Krisztina Nagy, la vastese Gaia Smargiassi. Il trio avversario è composto da Laura Boiardi, Sofia Mescieri e Jessica Ramazzini. Anche le locali, come le dirette avversarie, vinsero la gara d’esordio.

Campionato Serie B Femminile – Girone H

Quinta giornata di andata – Prima giornata di Ritorno Domenica 14 marzo 2021 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palatennistavolo – Via Ferri – Terni

A.S.D. Tennistavolo Norbello A.S.D. T. T. Campomaggiore Terni





Clementina Royrebel A.S.D. Tennistavolo Norbello





SCORPACCIATA DA GODERE FINO IN FONDO

Gioia incontenibile per il sodalizio giallo blu che in questi infiniti periodi di magra potrà sfogarsi in una domenica da inalare minuto dopo minuto, mattina e pomeriggio. L’icona dell’entusiasmo più sfrenato trova in Eleonora Trudu un fulgido esempio. Se poi aggiungiamo il tocco esperienziale di Marialucia Di Meo e Ana Brzan si capisce quanto la voglia di tennistavolo sia difficilmente quantificabile.