Tennistavolo Norbello: la palestra si fa bella per il Trofeo Internazionale Città di Norbello

NORBELLO, 7 DICEMBRE 2023 - A poche ore dal sentitissimo appuntamento dell’Immacolata con il 14° Trofeo “Città di Norbello” che da quattordici anni anima l’operosa comunità autoctona, i numerosi componenti dello staff vanno e vengono dalla palestra di via Azuni per realizzare il disegno architettonico concepito nell’intento di dare ampio margine di sfogo alle aree di gioco. Ospiteranno ventiquattro tra atlete e atleti come sempre non solo italiani ma anche di valenza internazionale.

Attraverso la pianta della struttura sono stati individuati i luoghi dove collocare le tribune amovibili, preda degli sfegatati tifosi che avranno l’opportunità di sedersi gratuitamente per godersi le finezze estetiche di chi dedica gran parte del suo tempo a uno sport tra i più praticati nel mondo.

Ma nel variopinto look del palazzetto sportivo il presidente Simone Carrucciu ha individuato anche la zona salottiera dove vip, atleti e operatori dell’informazione possono scambiarsi impressioni e intensificare relazioni umane sempre auspicabili in queste circostanze dove la convivialità è uno dei maggiori requisiti in cui crede il Tennistavolo Norbello. Qui opererà anche la nota giornalista Valentina Caruso, chiamata in extremis a sostituire il suo collega Carlo Alberto Melis che con grande generosità aveva accettato l’incarico di presentare l’evento in tutte le sue evoluzioni.

E poi è stata ricavata una nicchia culturale dove lo scrittore Stefano Floris (protagonista della trasmissione Floris e Nu – Ovunque sardi – sull’emittente Videolina), alle 14:30 potrà esprimersi comodamente nel corso del recital intitolato “Danzando sotto la pioggia” (dall’omonimo titolo del suo libro, edito da Santelli) che interpreterà assieme alla compagna Tiziana Nuvoli, ripercorrendo le tappe dei loro innumerevoli viaggi intercontinentali a contatto con la gente comune “rea” di aver cambiato nettamente la loro visione della vita.

Una decina d’ore di maratona pongistica vanno sapute gestire nel miglior modo possibile e non a caso la caratteristica casupola in legno è stata situata in una zona strategica dell’impianto: chi vorrà bere un caffè o divorare uno snack troverà degli addetti gentili e premurosi pronti ad accontentare qualsiasi richiesta. Insomma gli ingredienti ci sono tutti per applaudire comodamente campioni veri e propri come Nikoleta Stefanova, Tan Wenling, Gaia Monfardini, Johnny Oyebode, Moises Campos e tanti altri. Cancelli aperti dalle 10 dell’8 dicembre 2023, e buon divertimento.

Info nel sito web www.trofeocittadinorbello.it

Nella foto: Gaia Monfardini e la mamma Tan Wenling partecipano al Trofeo Internazionale di Norbello (Nonsolofoto Cagliari)