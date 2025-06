Terremoto 4.6 ai Campi Flegrei, paura a Napoli: scuole evacuate durante la maturità

Tempo di lettura: ~2 min

NAPOLI – 30 giugno 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito oggi alle 12:47 l’area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato a Bacoli, nei pressi del castello di Baia, a una profondità di circa 5 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito in tutta Napoli, in particolare nella zona occidentale e nei Comuni flegrei: Pozzuoli, Quarto, Bacoli.

Secondo l’Osservatorio Vesuviano – INGV, la scossa è collegata al fenomeno del bradisismo flegreo, da mesi oggetto di un monitoraggio intensificato per via della crescente attività sismica e vulcanica della caldera. L'evento è stato registrato con una lunga oscillazione, confermata dai dati sismografici della stazione installata nella zona della Solfatara.

Evacuate le scuole: interrotti gli orali di maturità

Il sisma ha generato panico tra studenti e docenti, specialmente in alcune scuole superiori dove erano in corso gli esami orali di maturità 2025. In particolare, presso l’istituto tecnico “Righi” di viale Kennedy a Fuorigrotta, l’intera struttura è stata evacuata in via precauzionale. Scene simili anche in altre scuole dei quartieri Bagnoli, Pianura e Vomero. Il personale scolastico ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza, facendo uscire tutti gli studenti all’esterno.

Testimonianze e paura sui social

Centinaia le segnalazioni su X (ex Twitter) e altre piattaforme social: “Mai sentita così forte”, scrive un utente da Pozzuoli. “I vetri tremavano, siamo corsi in strada”, racconta una studentessa del Vomero. La scossa è stata percepita anche in pieno centro città, con molte persone che hanno lasciato abitazioni e uffici.

Nessun danno grave, ma cresce la preoccupazione

Al momento non si segnalano danni strutturali gravi né feriti, ma la preoccupazione tra i cittadini resta alta. Il sindaco di Pozzuoli ha convocato d’urgenza il Centro Operativo Comunale, mentre la Protezione Civile è già al lavoro per una verifica puntuale degli edifici scolastici e pubblici.

La situazione ai Campi Flegrei

Il territorio flegreo continua a essere sotto sorveglianza speciale: da mesi, l’INGV monitora il sollevamento del suolo e la frequenza degli eventi sismici. Il rischio principale resta quello bradisismico, con continue variazioni del livello del terreno e conseguenti micro-scosse, che possono aumentare in intensità come accaduto oggi.

Consigli utili per cittadini, anziani e famiglie con bambini o animali domestici:

Tenere sempre pronto un kit di emergenza con acqua, torcia e documenti.

con acqua, torcia e documenti. Non usare ascensori durante o subito dopo una scossa.

Prestare attenzione alle indicazioni della Protezione Civile .

. Tenere gli animali in luoghi sicuri e lontani da oggetti che possono cadere.

Nei prossimi giorni, preferire aree aperte in caso di nuove scosse.

