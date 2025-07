THE WORLD FASHION TOUR 1ST EDITION - Spettacolo di moda arte e costume ispirato all'Argentina

Tempo di lettura: ~3 min

Lo scorso 21 giugno è stata inaugurata a Roma la 1° tappa del World Fashion Tour evento di moda e cultura. Il progetto, ideato ed autofinanziato da Mary Rosati fondatrice del Brand Mary Rose Couture che ha iniziato la sua carriera nella moda come assistente personale del Maestro Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti alla Maison Valentino nonché collaboratrice del noto imprenditore Matteo Marzotto, è stato presentato presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il giorno 10 giugno 2025 alle ore 11:30 e prevede diverse tappe in Italia ed all’estero.

Le varie tappe racconteranno gli usi ed i costumi di varie Nazioni valorizzando quelli che sono i punti di forza di ogni Paese e gli aspetti più o meno conosciuti al grande pubblico attraverso la moda vista come forma di creatività ed espressione principale e primordiale unita alla danza, musica, pittura ed arte.

La 1° tappa del 21 giugno u.s., organizzata e pianificata dall’esperto di comunicazione ed eventi

Marco Casciani in collaborazione con la Scuola Internazionale ONE LANGUAGE CENTRE di Roma ed il Brand di alta moda MARY ROSE COUTURE, ha visto l’Argentina come Paese protagonista ispirante sia la collezione di abiti ideati e disegnati da Mary Rosati che la location.

Il GOTAN CLUB, una milonga ricavata da un’antica villa nobiliare che ricorda un pò le “villas” tipiche argentine degli anni 30 di proprietà di Paolo Persi e Francesca Del Buono, ha fatto da cornice alla manifestazione.

Il World Fashion Tour si è aperto con i saluti Istituzionali del Consigliere Comunicale Mariano Angelucci Presidente della Commissione Moda, Turismo e Relazioni Internazionali e con i ringraziamenti all’On. Fabio Porta Deputato Commissione Affari Esteri Eletto in Sud America nonché al Dott. Gianni Lattanzio Segretario Generale ICPE Istituto Cooperazioni Paesi Esteri presenti entrambi in sala.

Il WFT (World Fashion Tour) ha ottenuto il gratuito Patrocinio dalla Regione Lazio ed ha portato in scena più di 20 abiti unici ispirati al tango con prevalenze cromatiche sui toni del nero e del rosso.

I materiali ecologici di riutilizzo e la manifattura di grande pregio ed artigianale Made in Italy costituiscono il punto di forza del Brand Mary Rose Couture che getta le basi per imporsi a livello Internazionale nel settore dell’alta moda femminile.

Gli ospiti presenti hanno potuto ammirare le linee femminili e ricercate degli abiti arricchiti da pizzi, merletti, ricami artigianali e tessuti di gran pregio impreziositi da cristalli e perle. Per l’occasione è stata offerta la possibilità a Cristina Magrelli Mental Creator Bijoux di realizzare per la stilista Mary Rosati sue creazioni di gioielli in abbinamento agli abiti del WFT.