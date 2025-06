TikTok vetrina del falso: scoperto laboratorio clandestino a Reggio Calabria

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

REGGIO CALABRIA, 13 GIU. – Un’insospettabile vetrina social si è rivelata la chiave per smascherare un laboratorio clandestino della contraffazione. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scoperto un opificio altamente attrezzato, nascosto all’interno di un garage, dove venivano fabbricati e confezionati prodotti contraffatti destinati alla vendita online.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie al monitoraggio di un profilo TikTok, usato per pubblicizzare articoli apparentemente originali – tra cui cover per smartphone, cavi di ricarica e auricolari AirPods – collegato a un sito e-commerce attivo nel commercio illecito.

I finanzieri, sotto il coordinamento del procuratore della Repubblica Giuseppe Lombardo, hanno fatto irruzione nei locali nella disponibilità dell’indagato, dove hanno rinvenuto un vero e proprio laboratorio del falso. All’interno erano presenti apparecchiature tecnologiche di ultima generazione: plotter, presse a caldo, incisori laser, stampanti 3D, cucitrici e ricamatrici utilizzate per la produzione di beni contraffatti.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati centinaia di articoli con marchi falsificati di noti brand come Apple, Dior, Gucci, Prada, Nike e Louis Vuitton: tra questi, custodie per smartphone, cinturini per smartwatch, tre paia di AirPods contraffatti e 49 “back skin”.

Sono state inoltre trovate 1.400 cover vergini pronte per essere personalizzate illegalmente.

L’uomo è stato denunciato per contraffazione e il materiale è stato posto sotto sequestro.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto all’industria del falso e all’abusivismo commerciale messo in atto dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle di Reggio Calabria.