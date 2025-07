Todis con Azerion e Digital Angels per una campagna cross-channel ad alto impatto

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Todis, insegna di supermercati a marca privata di proprietà di Iges Srl, società controllata dalla cooperativa PAC2000A Conad, ha scelto Azerion, tra le principali piattaforme di advertising in Europa, per una campagna pubblicitaria cross-channel a sostegno delle promozioni in store.

Con il supporto strategico, di pianificazione e buying di Digital Angels, agenzia di marketing che unisce creatività, media planning e digital marketing, il media mix ha incluso formati High Impact per il web e Audio. Il formato High Impact, sviluppato dal team creativo di Azerion partendo dagli asset creativi di Todis, è stato distribuito sui siti del network tramite formati swapping tailor-made per desktop e mobile.

La componente Audio ha visto una presenza esclusiva su dispositivi Alexa, con un posizionamento premium reso possibile grazie alla partnership esclusiva tra Azerion e Tune-In.

Un elemento chiave della strategia è stato il targeting geografico che rientra nell’ambito dell’offerta “Everywhere” che incrocia dati, insight e misurazioni geo alla totalità dei canali digitali: Azerion ha condotto un’analisi approfondita del traffico potenziale per ottimizzare la copertura. Nelle città medio-piccole è stato adottato un raggio di 15-20 km intorno ai punti vendita, per raggiungere anche le aree limitrofe. Per metropoli come Roma e Napoli, la copertura ha incluso l'intera area urbana, escludendo le zone periferiche, per intercettare un’audience più concentrata all'interno dei confini cittadini.

La campagna ha coinvolto oltre 300 punti vendita in Campania, Lazio, Umbria, Abruzzo, Sicilia,

Puglia, Molise, Marche, Basilicata, Calabria e Toscana, coperti secondo i criteri sopra descritti. I risultati hanno superato i benchmark

di settore. Nel dettaglio, il formato High Impact ha segnato un CTR del +12,5% rispetto al

benchmark, mentre per l’audio il LTR è stato superiore dell’8,9%.

“Siamo entusiasti di condividere i risultati straordinari in termini di visibilità, interazione e performance della nostra ultima campagna cross-channel”, dichiara Sara Pifferi, Direttrice Marketing Todis “La chiave di questo successo? Una strategia integrata e la collaborazione con partner che hanno condiviso con noi obiettivi, visione e impegno. Grazie alla loro competenza siamo riusciti a costruire un’esperienza coerente e coinvolgente per il nostro pubblico”.

“L’utilizzo dei dati oggi rappresenta un punto di svolta nella comunicazione digitale trasformando l’advertising in servizio al consumatore”, dichiara Nicolò Palestino, Country Manager Italy di Azerion. “La segmentazione geografica e l’utilizzo in sincro di canali audio e display ci ha permesso di diminuire la dispersione e aumentare la memorabilità della campagna seguendo l’utente sul mezzo audio e digitale con creatività dedicate. Il team di Todis guidato dalla preparazione di Digital Angels si è dimostrato ancora una volta all’avanguardia nell’esplorare come l’innovazione possa portare risultati concreti e misurabili per un inserzionista”.

“In un contesto in costante cambiamento, saper innovare e sperimentare fa davvero la differenza. Abbiamo lavorato con un partner tecnologico dalle solide competenze tecniche, che condivide con noi obiettivi e visione. Inoltre Todis dimostra sempre grande apertura e capacità nel testare nuove soluzioni. Con gli strumenti giusti e un approccio collaborativo, la tecnologia può rendere la comunicazione più efficace e rilevante per il pubblico” dichiara Martina De Matteis, Media Manager di Digital Angels.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti