Tonia Santacroce: «L'arte di Pino Pingitore vivrà per sempre nel cuore del Festival»

È con profonda tristezza che il Festival d'Autunno si unisce al dolore per la scomparsa di Pino Pingitore, la cui visione e talento hanno plasmato l’identità visiva della rassegna per 15 anni, dal 2003 al 2017.

«Oggi salutiamo non solo un professionista eccezionale, ma un vero amico del Festival», afferma il direttore artistico Tonia Santacroce.

«La sua arte non si limitava alla creazione del nostro iconico logo, ma si estendeva a ogni aspetto grafico di tutti i nostri eventi, curando con passione e dedizione l’immagine che presentavamo al pubblico. Ogni locandina, ogni manifesto, ogni dettaglio visivo portava la sua impronta inconfondibile, rendendo unica e riconoscibile ogni edizione del Festival. Il suo contributo è stato fondamentale e indelebile, e il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore della nostra manifestazione e in ognuno di noi».

Il Festival d’Autunno si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, grato per l’eredità artistica e umana che ci ha lasciato.

