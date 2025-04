Torna a Sud del mondo e sul palco salgono i Flaminio Maphia

Laboratori e spettacoli, artigianato, musica e dj set, sport e relax: il 25 aprile ritorna “A Sud del Mondo”. Per un’intera giornata, dalle 10 e sino alle 23, il Canneto Beach a Marina di Leporano, in provincia di Taranto, si anima con associazioni, operatori culturali, artisti di strada e tantissime realtà del territorio che hanno organizzato decine di attività all’aperto pensate per un pubblico variegato.

Ospiti d’eccezione saranno i Flaminio Maphia con un concerto esclusivo per celebrare i loro 30 anni di carriera. Sul palco proporranno un mix di successi storici e brani inediti, per un'esperienza unica e coinvolgente. Gruppo hip hop italiano nato a Roma negli anni '90, con un mix di rap, ironia e un forte legame con la cultura urbana, ha conquistato il pubblico attraverso live, partecipazioni televisive e singoli di successo, diventando un pilastro di questo genere musicale.

La consacrazione dei Flaminio Maphia arriva con l'album “Italy's Most Wanted” del 1998 che li afferma come una delle voci più influenti della scena hip hop nazionale. Negli anni 2000, continuano a riscuotere successi con singoli come “Bada” e “Ragazze acidelle” diventato un vero e proprio tormentone. La loro capacità di rinnovarsi li porta a collaborare con artisti come Max Pezzali nel brano “La mia banda suona il rap” e sperimentare sonorità più leggere.

Nel 2010 pubblicano il best of “Er mejo” e nel 2013 tornano in radio con il singolo “Allagrande (Praticamente in mutande)”. Ad oggi, si confermano una delle formazioni più iconiche dell'hip hop italiano. Il concerto, dalle 19 alle 21, sarà un'opportunità per celebrare non solo la loro musica, ma anche la passione e l'energia che hanno caratterizzato tre decenni di storia di questo intramontabile genere musicale. A precederli, alle 18:30, sarà Italiano con il suo live a ritmo di reggaeton.

IL PROGRAMMA.

Ma la giornata, già dal mattino, si preannuncia particolarmente ricca di attività. A cominciare dai tantissimi laboratori in programma: di pizzica e danze popolari con Vivinpuglia, di sport e benessere con Annarita Martina e pilates con Luciana Palomba, portamento a cura di “Accademia di portamento Ale Sunny perché io posso”, avvicinamento al Djing con i dj Samu di Dansa e Gray Perla. Spazio anche a workshop di fumetto e illustrazione con Grafite, marketing ed Intelligenza Artificiale con Gaspare Ressa, “Jazz Step” con Be Swing, “Web Radio e Podcast” a cura di Luciano Manna, Lindy Hop Beginners con Be Swing e con Nicola Sammali sul tema “Il giornalismo interroga i lettori”.

Dalle 10 alle 21 expo e artigianato tra apicoltura, lavorazione di gioielli e ceramiche, vintage e collezionismo, ricami, vinili, arredamento, libri e molto altro. Nel corso della giornata, nello spazio RadioVera, in collaborazione con diverse realtà del territorio, ci sarà la diretta radiofonica con musica e talk. E poi dj set con Ciro Merode, Alex Pisconti e Giorgio Vinciguerra, con DannazioneColibrì, Jean Rougè e Vivarobbo a cura di Mercato Nuovo, vintage e social dance con Be Swing. Sport protagonista con il miniclub per bimbi tra basket, calcio, padel e tennis e gli istruttori di Asd Canneto Beach. Per chi vorrà invece rilassarsi, previsto l’angolo massaggi con Maria Mantellini.

Non mancheranno neppure lo spettacolo di danza aerea e tessuti con Ilaria Fonte e il cabaret circus con verticalismo, giocoleria e fachirismo a cura di Mone Monè. Inoltre, i live podcasting “Sulle chiacchiere metti lo zucchero, sull’autismo ascolta noi” con l’associazione PowerAut, “A Sud dell’Indie-Tronica” con Dieguito e “Quattro chiacchiere con Numa”.

LE INFO.

Il programma, con orari, eventuali costi aggiuntivi di alcune attività e le modalità di acquisto dei biglietti, è consultabile al link https://bit.ly/43jmljr. Info: 3887848371. Biglietti: 10 euro in prevendita (sino al 24), 15 euro al botteghino il giorno dell’evento con ingresso dalle ore 10. Infine, 10 euro al botteghino il giorno dell’evento con ingresso a partire dalle 17:30. Gratuito fino a 12 anni di età. Ingresso consentito a cani con guinzaglio e museruola, previsti punti ristoro con opzioni per vegetariani. L’evento è fruibile da persone con disabili

