Tra emozioni e musica con “Tu chiamale se vuoi….”

Frosinone, 20 ottobre 2023 - Non capita spesso che la cosidetta “Italia del margine” diventi protagonista di eventi di spessore, ma a volte basta poco per lasciarsi ispirare dalle emozioni e dar vita ad un viaggio nella storia del nostro cantautorato che anche dentro un piccolo teatro di provincia riesce magicamente a concretizzarsi.

Con “Tu chiamale se vuoi….” questo è accaduto in provincia di Frosinone presso il Teatro Comunale “Vittorio Gassman” di Ripi, dove lo spettacolo musicale con narrazione che ha visto protagonisti al pianoforte Emiliano Begni, alle percussioni Alessandro Luccioli e, su testi di Simone Ignagni, la voce narrante dell’attore Vincenzo De Luca ha permesso al pubblico di riscoprire perle del nostro cantautorato sapientemente riarrangiate e, al tempo stesso, ha consentito ai presenti di rivivere emozionalmente suggestioni artistiche legate a Lucio Battisti, Ivan Graziani, Lucio Dalla, Giorgio Gaber ed altri interpreti della nostra canzone d’autore.

Davvero una “chicca”, sicuramente replicabile in altri contesti, ma non più per la stagione autunnale di questo teatro dell’ “Italia del margine” che comunque continuerà fino a dicembre a portare al centro – e soprattutto in scena – altri eventi imperdibili.

Maurizio LOZZI