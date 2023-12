Tragedia. 60enne scomparso durante una battuta di caccia, ritrovato senza vita a Reggio Calabria

Sessantenne scomparso durante una battuta di caccia ritrovato senza vita a Reggio Calabria. Il corpo è stato localizzato in un crepaccio profondo 50 metri nella zona di Trunca

A Reggio Calabria, il corpo di un uomo di 60 anni, che era scomparso nel pomeriggio, è stato ritrovato questa sera. Il cadavere giace in un crepaccio di 50 metri di profondità situato nella frazione pedemontana di Trunca.

L'operazione di ricerca è stata avviata alle 17 di oggi, quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria sono stati allertati per cercare l'uomo, che era irrintracciabile da questa mattina dopo aver lasciato la sua abitazione per una battuta di caccia. Dopo diverse ore di ricerche, il corpo è stato localizzato in fondo a una scarpata.

Le operazioni di recupero del corpo sono tuttora in corso, ostacolate dalla complessità del terreno e dalla difficoltà di accesso al crepaccio. Il magistrato di turno è stato informato e i carabinieri stanno indagando per determinare le circostanze dell'incidente e della morte, le cui cause al momento restano sconosciute. (Immagine archivio)