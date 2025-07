Tragedia familiare a Luino: accoltellato dal figlio, muore 57enne cittadino svizzero

Tempo di lettura: ~2 min

Luino (Varese) – Una tranquilla serata d’estate si è trasformata in tragedia nel cuore del Varesotto.

Un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato accoltellato mortalmente da uno dei suoi due figli adottivi, in un’abitazione situata in via Vittorio Veneto, a Luino.

Il dramma si è consumato poco dopo le 19:30 e ha scosso profondamente la comunità locale.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, all’origine della tragedia ci sarebbe stata una lite scoppiata tra padre e figlio, culminata in un gesto estremo.

Il giovane, 25 anni, dopo aver colpito il padre con un’arma da taglio, si sarebbe allontanato dal luogo dell’aggressione, salvo poi essere rintracciato e fermato poco dopo dai Carabinieri della compagnia cittadina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: le ferite riportate erano troppo gravi e il 57enne è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

L’altro figlio adottivo, presente al momento dell’aggressione, è stato ascoltato dagli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Al momento non sono chiare le cause esatte del violento litigio, né i motivi che avrebbero spinto il giovane a un gesto tanto estremo.

Il presunto aggressore è stato condotto in caserma, dove sarà sottoposto a interrogatorio da parte degli inquirenti.

Intanto, proseguono le indagini per raccogliere testimonianze e definire il contesto familiare in cui è maturata la tragedia.

Una comunità sotto shock

Luino, cittadina di confine abituata a una quotidianità tranquilla, si è risvegliata sconvolta da una notizia difficile da accettare.

I vicini descrivono la famiglia come riservata, ma nulla lasciava presagire un epilogo così tragico.

Le prossime ore saranno decisive per chiarire i contorni della vicenda.

Nel frattempo, resta il dolore per una vita spezzata e l’incredulità per un gesto che ha distrutto una famiglia.

