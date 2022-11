Tragedia nel salernitano un'anziana è stata uccisa dalla nipote sedicenne con una coltellata, i dettagli

Tragedia nel salernitano un'anziana è stata uccisa dalla nipote sedicenne con una coltellata

SALERNO, 08 nov. - L'indagine è coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno.

Omicidio, questa sera, in un'abitazione di Capaccio Paestum, nel Salernitano. A perdere la vita è una donna di 76 anni. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata ferita a morte con un coltello dalla nipote di 16 anni. I motivi di quanto accaduto non sono ancora chiari. La ragazza è stata arrestata. Da quanto appreso, la 16enne avrebbe riportato anche una ferita a un braccio ed è stata trasportata in ospedale. L'arma utilizzata è stata rinvenuta e sequestrata.

Sono in corso approfondimenti sulla dinamica e sul movente da parte dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Fabiola Garello. L'indagine è coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno.

Dolore e sconcerto a Capaccio Paestum, la località del Cilento, per la tragedia in cui ha perso la vita la 76enne Ermenegilda Candreva, per tutti in paese Gilda, uccisa dalla nipote. Dopo i rilievi della scientifica, il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto l'esame esterno a cura del medico legale sulla salma della donna, sequestrata e trasportata all'obitorio dell'ospedale di Eboli. Gilda era una persona conosciuta e stimata a Paestum, e i vicini di casa ritengono inspiegabile l'accaduto. (RaiNews)

