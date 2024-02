Tragedia sulla SS106: Vvf di Soverato intervengono per incidente mortale a Isca sullo Jonio. Aggiornamento

ISCA SULLO IONIO (CZ) - In data odierna una squadra vigili del fuoco del Comando di Catanzaro Distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 00.15 circa nel Comune di Isca sullo Jonio (CZ) sulla SS 106, per un incidente stradale.

All’arrivo sul posto si rilevava una autovettura, che per cause in corso di accertamento, finiva fuori dalla carreggiata ribaltandosi. Personale Vigili del fuoco provvedevano all’estrazione dalle lamiere del conducente privo di vita.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Nuovo aggiornamento:

Ad essere coinvolto nel drammatico incidente è stato il calciatore del San Luca (Serie D girone I) Marco Pezzati (31 anni), difensore centrale classe 1993 di origini toscane e grandissimo tifoso della Fiorentina. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto guidata dal giovane toscano, poco prima di mezzanotte, sarebbe finita fuori strada ribaltandosi in una zona di campagna vicino alla carreggiata in località Isca sullo Jonio (Cz). All’arrivo dei soccorritori, non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per chiarirne le dinamiche e le probabili cause. Nella sua carriera Pezzati ha vestito varie maglie tra le quali quelle di: Fortis Juventus al Signa; Massese; Ponsacco; Scandicci; Sanmarinese; Sangiovannese; Fiesole Caldine e Gavorrano. Nel suo curriculum calcistico anche esperienze con Triestina; Sannaurese; Città di Sant’Agata e Verbania. Nel 2020 il suo primo trasferimento in Calabria nel San Luca. La ferale notizia, che si è subito propagata in tutta la zona del reggino, ha destato grande sgomento ed incredulità.

Pasquale Rosaci

Seguiranno aggiornamenti.