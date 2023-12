Tragico incidente stradale a Ormelle, Treviso due morti e due Feriti. I dettagli

La scorsa notte, a Ormelle (Treviso), si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la perdita di due vite umane. Un giovane di 27 anni, alla guida dell'automobile coinvolta nell'incidente, e uno dei passeggeri, hanno perso la vita a causa della fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale.

Inoltre, altri due occupanti del veicolo si trovano ora ricoverati in gravi condizioni presso l'ospedale di Treviso. Le circostanze che hanno portato a questo evento drammatico sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del Suem 118.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23:40 lungo la SP49 in Via Roma, quando l'automobile è finita contro un terrapieno in cemento, dopo essersi scontrata con il fossato che correva lungo il bordo della strada. I vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza (Treviso) e da Conegliano in rinforzo, hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo e hanno utilizzato cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per estrarre i quattro occupanti.

Il medico del Suem ha purtroppo dovuto dichiarare la morte di due giovani, mentre gli altri due feriti sono stati trasferiti in ospedale in condizioni critiche. I carabinieri hanno deviato il traffico e svolto i rilievi necessari per l'indagine sull'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 3:00 del mattino.

Si tratta di un tragico episodio, e le autorità stanno lavorando per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa terribile tragedia.