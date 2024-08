Tragico Incidente sulla SS106: muore giovane centauro in scontro frontale

Grave la fidanzata ventiduenne, trasportata d'urgenza in elisoccorso a Catanzaro. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.

SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO - Un grave incidente si è verificato sulla Statale 106 ionica, costando la vita a un giovane motociclista di 29 anni, Raffaele Varano, residente nel comune di Isca sullo Ionio. L'incidente ha coinvolto la moto su cui viaggiava Varano insieme alla fidanzata, una ventiduenne che ora lotta tra la vita e la morte.

La dinamica dell'incidente

Il tragico evento è avvenuto lungo la famigerata Statale 106, nota purtroppo per numerosi incidenti stradali. Secondo le prime ricostruzioni, la moto guidata da Varano si è scontrata frontalmente con un'automobile, causando gravi danni.

L'impatto è stato fatale per il giovane centauro, che è deceduto poco dopo essere stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Soverato.

Condizioni critiche per la fidanzata

La fidanzata di Varano, che viaggiava con lui sulla moto, è stata immediatamente trasferita in elisoccorso all'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni restano gravi, e i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

Indagini in corso

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Le cause del frontale sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno raccogliendo tutte le evidenze disponibili per chiarire le responsabilità dell'accaduto.

Lutto nella comunità locale

La notizia della tragica scomparsa di Raffaele Varano ha gettato nello sconforto la comunità di Isca sullo Ionio, dove il giovane era molto conosciuto e benvoluto. I messaggi di cordoglio e sostegno alla famiglia stanno arrivando numerosi, mentre si attende l'evoluzione delle condizioni della giovane coinvolta.