Trovata senza vita Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa nel Brindisino

La giovane era in Puglia per uno stage formativo. Il suo corpo è stato rinvenuto in campagna, a pochi passi dal villaggio turistico dove lavorava.

CAROVIGNO (BR) – Si è conclusa nel modo più drammatico la scomparsa di Mariia Buhaiova, la ragazza ucraina di appena 18 anni che da venerdì scorso risultava irreperibile nel Brindisino. Il suo corpo è stato ritrovato ieri mattina, impiccato a un ulivo, in una zona di campagna a circa un chilometro dal villaggio turistico Meditur di Carovigno, dove Mariia stava svolgendo uno stage universitario nell’ambito di un progetto europeo legato all’Università di Bratislava.

L’esperienza in Puglia e la delusione per il mancato rinnovo

Mariia si trovava in Puglia per un’esperienza formativa prevista dai programmi di mobilità internazionale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane si era allontanata dalla struttura dopo aver appreso che lo stage non si sarebbe trasformato in un contratto di lavoro. Una notizia che, forse, l’ha profondamente colpita.

I colleghi l’hanno descritta come una ragazza molto riservata e introversa, spesso solitaria anche fuori dagli orari di lavoro, a differenza degli altri stagisti con cui condivideva l’esperienza in struttura.

Il ritrovamento e le indagini

Le ricerche sono partite sabato mattina, dopo la denuncia dei responsabili del villaggio. Grazie al supporto di droni, elicotteri e unità cinofile, le forze dell’ordine hanno perlustrato l’area tra la riserva di Torre Guaceto e la statale 379, fino alla tragica scoperta. A confermare l’identità del corpo, alcuni effetti personali trovati nella stanza della ragazza: un biglietto con numeri di telefono, il passaporto e il cellulare. Le ultime immagini delle telecamere interne l’avevano ripresa mentre si allontanava a piedi verso una strada laterale.

La madre della giovane, avvertita immediatamente, è attesa in Puglia nelle prossime ore. Era prevista una nuova riunione in Prefettura a Brindisi per coordinare le ricerche, ma l’incontro è stato annullato alla luce della tragica scoperta.

Una storia che lascia sgomenti

La morte di Mariia lascia una profonda ferita nella comunità locale e tra chi l’aveva incrociata, anche solo per pochi giorni. Una giovane vita spezzata lontano da casa, in quello che avrebbe dovuto essere un passo verso il futuro. Resta ora il dolore, e le domande.

