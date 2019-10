Crotone: Truffe sul web con false inserzioni, denunciati, una Action Cam di ultima generazione

CROTONE, 29 SETTEMBRE - Pubblicavano false inserzioni sul web per assicurarsi ricariche Postepay. Due persone state denunciate dai carabinieri e altre 4 per favoreggiamento personale. Una action cam di ultima generazione inserzionata su un noto portale di vendite on line a un prezzo stracciato, un acquirente fortemente interessato e l'affare era fatto. Peccato che dopo aver effettuato il pagamento della merce, mediante ricarica su una carta Postepay indicata dal venditore, la merce non sia più arrivata.

A fare luce sulla truffa 2.0 sono stati i Carabinieri della Stazione Porta Portese che, ricevuta la denuncia del cliente truffato, hanno fatto scattare una serie di accertamenti che hanno stretto il cerchio attorno a una coppia di amici residenti a Crotone. I due, un 55enne originario della provincia di Catanzaro ma da tempo residente a Crotone e un cittadino romeno di 20 anni, anche lui residente nel piccolo capoluogo calabrese, sono stati identificati e denunciati con l'accusa di truffa in concorso. Nel corso delle indagini, altre 4 persone - tra conoscenti e parenti dei due uomini - sono stati, a loro volta, denunciati a piede libero per favoreggiamento personale poiché, interrogati sui fatti contestati, hanno reso false dichiarazioni per "coprire" le malefatte dei due.(ANSA).