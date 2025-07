Ufficiale mister Antonio Buscè è il nuovo allenatore del Cosenza Calcio

Tempo di lettura: ~2 min

La società punta su un profilo già rodato

Il Cosenza Calcio ha ufficializzato oggi 14 luglio 2025 l’arrivo di Antonio Buscè come nuovo responsabile tecnico della prima squadra. L’accordo prevede un contratto annuale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. La scelta della società rossoblù rappresenta un investimento su un profilo in crescita, con una solida esperienza nella formazione dei giovani e prime affermazioni anche tra i professionisti.

Chi è Antonio Buscè: da esterno offensivo a tecnico emergente

Carriera da calciatore

Nato a Napoli, Antonio Buscè ha avuto una lunga carriera da centrocampista esterno destro, ruolo in cui si è distinto per duttilità e senso del gol, qualità piuttosto rare per un giocatore impiegato spesso lontano dalla porta. Dopo gli esordi al Lumezzane, ha vissuto gli anni migliori all’Empoli, dove è diventato un punto di riferimento della squadra toscana.

Gli inizi in panchina: il decennio formativo all’Empoli

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Buscè ha intrapreso il percorso da allenatore all’interno del settore giovanile dell’Empoli, una delle scuole calcio più apprezzate d’Italia per la valorizzazione dei talenti. Tra il 2013 e il 2023 ha allenato praticamente tutte le categorie, dagli Esordienti alla Primavera, conquistando:

Il titolo regionale con i Giovanissimi (2014-2015)

Il titolo nazionale con l’Under-16 (2018-2019)

Il campionato Primavera 1 con l’Empoli nel 2021

Questo decennio ha forgiato la sua identità tecnica, fondata su un calcio propositivo, l’attenzione al collettivo e la crescita individuale dei giovani.

Prime esperienze tra i grandi: Vibonese e Rimini

Nel 2023 ha deciso di lasciare Empoli per mettersi in gioco nel calcio dei “grandi”. Alla Vibonese (Serie D) ha ottenuto un ottimo terzo posto nel Girone I, centrando i playoff. Successivamente, nella stagione 2024-2025, ha guidato il Rimini in Serie C, vincendo la Coppa Italia di categoria e portando il club al nono posto in campionato. Un cammino conclusosi ai playoff, eliminato dalla Vis Pesaro, e che ha rappresentato un altro passo avanti nel suo percorso di crescita.

Nuova sfida a Cosenza: obiettivo rilancio in Serie C

Con la firma sul contratto il 14 luglio 2025, Antonio Buscè apre ufficialmente un nuovo capitolo alla guida del Cosenza, club che punta a tornare protagonista in Serie C. La società calabrese, dopo stagioni altalenanti, scommette su un tecnico preparato, con uno sguardo attento ai giovani e alle dinamiche moderne del calcio.

Buscè porterà con sé un metodo di lavoro basato su:

L’identità di gioco chiara

La crescita dei talenti locali

L’ambizione di competere ai vertici

