Un pensiero a Maria. Madre di Dio e Madre nostra

La Vergine Maria è Santa. Non si tratta però di una santità comune, ordinaria, uguale a quella di tutti gli altri santi del Cielo. Ella, in santità supera tutte le luci messe assieme della santità umana. Ella è Santissima. Non è questo puro devozionalismo ma è ribadire che Dio le ha dato la sua stessa luce. L’ha ammantata di sé. Questo è il mistero che la Madre di Gesù vive nel Cielo per l’eternità beata. Ella è Regina nella sua luce di tutte le luci che vi sono nel cielo e che vi saranno.

Don Francesco Cristofaro

