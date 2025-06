Un percorso multisensoriale unico a Palermo: “BeHumans Experience”, combinazione tra arte e tecnologia per stimolare riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente

Tempo di lettura: ~2 min

Un’esperienza immersiva che sollecita profonde riflessioni sulla condizione di vita dell’uomo contemporaneo, stimolando e celebrando la connessione più profonda con la natura.

“BeHumans Experience” è questo e molto di più: un percorso interattivo rivolto e adatto a tutte le età, che invita ad analizzare l’impatto di ciascuno sull’ecosistema e a riscoprire la bellezza e la complessità del pianeta.

Nel cuore di Palermo, in via Ludovico Ariosto 2D a pochi passi da via della Libertà e via Emanuele Notarbartolo, ha aperto i battenti nell’aprile del 2025, suscitando grande curiosità tra i palermitani e non solo, grazie alla singolare combinazione tra tecnologia e arte che connette ogni human – così vengono definiti i clienti – all’interno di un’atmosfera onirica, l’ideale per trascorrere del tempo in compagnia di amici e familiari e accessibile anche a persone con ridotta capacità motoria.

Otto stanze immersive da attraversare all’insegna di un viaggio incredibile e suggestivo, ambientato negli elementi terrestri: dalla Stanza del Grano, con l’avvolgente profumo del raccolto, fino alla Stanza dello Spazio, dove la Luna è osservabile da vicino.

Tutti gli spazi sono curati nei minimi dettagli per lasciare il segno e mandare un messaggio a ogni human affinché rifletta sull’opportunità di rallentare, osservare, ascoltare, toccare e sentire, riscoprendo interconnessioni inesplorate o accantonate dai ritmi rutilanti della vita quotidiana.

Le stanze sono la rappresentazione artificiale della realtà, parte della navicella di cui è proprietario l’Astronauta: ogni elemento di cui è composta risulta al contempo fragile e forte, proprio come gli uomini.

“BeHumans Experience” è un percorso multisensoriale unico a Palermo, in cui il visitatore diviene parte attiva di un racconto collettivo che esalta la resistenza, la sostenibilità, la relazione con la natura e la capacità di vivere in armonia con l’ambiente.

Visitabile tutti i giorni con orari differenziati: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:00 alle 20:00, venerdì e sabato dalle 16:00 a mezzanotte e la domenica dalle 11:00 alle 20:00.

Per info e acquisto dei biglietti, consultare il sito https://www.behumansexperience.it/