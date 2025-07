Unicredit e Aida, un nuovo pulmino al servizio gratuito per disabili

Tempo di lettura: ~3 min

ROMA - Aida Odv, Associazione Italiana Diversamente Abili, che da oltre vent’anni offre supporto alle persone più svantaggiate, grazie al contributo di Unicredit ha acquistato un pulmino per il trasporto gratuito delle persone con disabilità verso visite mediche, ospedali ed altre strutture di necessità.

La banca ha contribuito economicamente all'iniziativa attraverso il Progetto Carta Etica. Per ogni acquisto effettuato con Carta Etica, infatti, UniCredit dona il 2 per mille al Fondo Carta Etica. I fondi vengono poi destinati a progetti sociali.

“Ti trasporTIAMO” è il nome del servizio di trasporto solidale di Aida, trasporto completamente gratuito. Si rivolge non soltanto a persone con disabilità, ma anche a famiglie in difficoltà.

«Grazie al contributo di UniCredit – sottolinea Nazareno Insardà, presidente nazionale di Aida Odv e dirigente in un'organizzazione sindacale, da sempre impegnato nel sociale – possiamo ora garantire un servizio continuativo e ancora più capillare. Per molte persone questo pulmino significa poter andare a una visita medica, a una terapia salvavita, significa vivere con dignità».

Il progetto è partito in via sperimentale nel 2022. Ha già assistito oltre 380 persone con disabilità. E più di 600 famiglie in condizioni di fragilità. Ha garantito loro accesso a cure sanitarie essenziali e trasporto gratuito. Con il nuovo pulmino, Aida mira a fare ancora di più. L’obiettivo per il 2025 è raggiungere oltre 500 persone fragili. E almeno 800 famiglie. Il servizio sarà gestito da un team di oltre 30 volontari. Sono attivi ogni giorno sul territorio romano.

L’associazione Aida si impegna a garantire l’accesso alle risorse. Offre percorsi di formazione qualificati e trasporto adeguato. L’obiettivo è abbattere le barriere logistiche ed economiche. Ostacolano la vita quotidiana dei soggetti più fragili. Il nuovo pulmino è attrezzato per il trasporto di persone con disabilità motoria. Ha 8 posti. Rappresenta molto più di un semplice acquisto. È un investimento concreto in inclusione, autonomia e cittadinanza attiva.

Aida Odv ha la sua sede operativa a Roma, in via di Donna Olimpia, quartiere Monteverde. Qui ha la base il pulmino. L’associazione ha anche ramificazioni in altre zone d’Italia. Da oltre vent’anni è un punto di riferimento. Centinaia di famiglie trovano nei suoi progetti una risposta concreta. E un aiuto quotidiano. L’associazione ha ringraziato UniCredit. Per aver creduto nel volontariato. E per aver sostenuto un progetto. Un progetto che mette al centro la persona. Nella salute e nella vita di tutti i giorni. Un'iniziativa concreta che unisce una multinazionale del credito e un'associazione del terzo settore in modo proficuo e per il bene comune.



Per maggiori informazioni, si può contattare Aida Odv:



Email: [email protected]

Sito web: www.aidaodv.org

Social media: @aidaonlus.org (Facebook/Instagram)