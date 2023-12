Giovanni Cioffi un Eroe GialloRosso che ha salvato 7 persone diventando un Angelo

Un eroe ...si ,il mio EROE ...l' Eroe più Bello ...il mio Amore grande , il mio Giovanni

Un tifoso Giallo Rosso ..

Mi viene da descriverlo cosi ..dopo che un' aneurisma cerebrale porta via Giovanni a quella che doveva essere ,finalmente, una vita degna di un uomo come lui ...

Era calabrese nel sangue ..un Giallo Rosso grintoso e sanguigno ..ma dal cuore d'oro.

Quel cuore che ora batte in un'altra persona ..si perché Giovanni con il suo sacrificio ha donato speranza ad altre 7 persone donando il suo cuore ,il suo fegato , le cornee , i reni , il pancreas ...

Lui era cosi ..generoso!

Non è facile dimenticare un uomo come il mio Giovanni..anzi per me sarà impossibile, troppo amore ci lega ancora ,ricordi che dalla mia vita non usciranno mai ..

E per questo e con questo che io voglio far vivere Giovanni nel cuore delle persone che l'hanno conosciuto ..non dimenticandomi della sua terra ...la terra che lui amava e sognava di ritornare assieme a me dopo la meritata pensione !

Un abbraccio dal Veneto

Marika ..moglie di un angelo donatore.