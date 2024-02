Calciomercato. US Catanzaro Jacopo Petriccione: Il Nuovo Centrocampista Giallorosso

CATANZARO 26 GEN. - Ufficiale Jacopo Petriccione è ora in forze al team Giallorosso. Jacopo, un centrocampista classe 1995, si è unito all'US Catanzaro 1929 con un contratto che coprirà le sue prestazioni sportive fino al 2026. Questo trasferimento è avvenuto dopo la sua esperienza con il FC Crotone nella scorsa stagione.

Jacopo ha accumulato circa cinquanta presenze in Serie A e ha anche giocato in Serie B, indossando le maglie di squadre come Ternana, Bari, Lecce, Pordenone, Benevento e Crotone. Adesso, con il numero 10 sulla maglia, Petriccione è pronto per scendere in campo sotto la guida del mister Vivarini.