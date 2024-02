US Catanzaro: Scognamillo si confessa tra crescita personale e ambizioni di squadra - Video integrale

CATANZARO – Nel vento di cambiamento che ha investito il girone di ritorno, Stefano Scognamillo si è fatto valere in una posizione tuttofare nella difesa del Catanzaro, muovendosi tra il ruolo di centrale e braccetto sinistro. La squadra ha risposto con grinta alle nuove sfide, mantenendo un gioco solido e una soddisfazione palpabile tra i giocatori, nonostante alcune difficoltà difensive su piazzati e palloni aerei.

"Abbiamo avuto un po' di sfortuna," ammette Scognamillo, riferendosi ai gol subiti. "Stiamo lavorando per correggere questi piccoli errori." Con il ritorno al centro previsto per la prossima partita, Stefano ribadisce la sua disponibilità a giocare dove il mister lo ritiene più utile, dimostrando una dedizione totale al bene della squadra.

Nonostante l'obiettivo iniziale di salvezza, il Catanzaro ha fissato nuove ambizioni, con un posto stabile nei play-off. "Se ci siamo, vogliamo restarci e puntare al massimo," dichiara il difensore, riflettendo sull'importanza di mantenere la posizione conquistata.

Parlando del suo personale consolidamento come giocatore forte, anche in Serie B, Stefano sottolinea il ruolo della tranquillità e del supporto del gruppo. "È un progetto che dura da 4 anni," spiega, "e il segreto del nostro successo è proprio questo gruppo unito."

Sul piano personale, Scognamillo è grato per il supporto ricevuto nel diventare meno aggressivo e più tranquillo in campo, un aspetto che sta continuando a migliorare. La riduzione delle ammonizioni è un indice del suo sviluppo caratteriale e della sua maturazione come giocatore.

Riguardo la prossima sfida contro il Cittadella, Stefano prevede un incontro fisico, ma si sente pronto ad affrontare qualsiasi sfida. "Siamo una squadra molto fisica," afferma, "e non vediamo l'ora di dimostrarlo."

Infine, parlando della sua vita a Catanzaro, Scognamillo si esprime con affetto: "Per me Catanzaro è casa." Dopo tre anni in città e numerose amicizie strette, sia lui che la sua famiglia si sentono pienamente integrati e felici di far parte della comunità.

In conclusione, Stefano Scognamillo non è solo un pilastro della difesa del Catanzaro, ma anche un esempio di come la crescita personale possa andare di pari passo con quella professionale, contribuendo al successo collettivo di una squadra che chiaramente ha l'ambizione di lasciare un segno nel calcio italiano.





Di seguito il video integrale nella conferenza stampa con Scognamillo