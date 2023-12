Vasily Petrenko dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta a sostegno di Cooperativa Comunità Progetto

Domenica 19 novembre 2023 alle ore 19.30 si terrà il quarto e ultimo appuntamento della dodicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala, a favore di Cooperativa Comunità Progetto.

Il ricavato sosterrà il progetto Insubria 3: un nuovo polo educativo di quartiere realizzato nell’edificio Aler di Piazza Insubria 3, nel cuore del complesso di residenze sociali del Molise Calvairate. Qui, a bambini e ragazzi, saranno offerte attività educative e culturali di orientamento e supporto scolastico, con l’obiettivo di potenziare le loro competenze trasversali. Il progetto è realizzato in rete con Comitato Inquilini Molise Calvairate, Associazione Luisa Berardi, Fondazione Somaschi, Coop Alchemilla.

A dirigere l’orchestra sarà Vasily Petrenko, con la partecipazione della violinista Isabelle Faust. In programma The Chairman Dances di Adams, Concerto per violino e orchestra n. 2 BB 117 di Bartók e Danze sinfoniche op. 45 di Rachmaninov.

Il ciclo benefico delle Prove Aperte, focalizzato quest’anno sul contrasto alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere alle prove di grandi concerti presso il Teatro alla Scala a prezzi contenuti, con l’obiettivo di sostenere importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. Una preziosa sinergia tra istituzioni pubbliche e private, società civile e associazioni cittadine che, in undici edizioni, ha permesso di devolvere oltre 1.350.000 euro al terzo settore. Questo grazie alla generosa partecipazione dei musicisti dell’orchestra, dei direttori e dei solisti; alla cooperazione tra il Teatro alla Scala, il Comune di Milano e il Main Partner UniCredit; alla collaborazione con Esselunga e al supporto di UniCredit Foundation, che contribuisce all’individuazione dei progetti beneficiari e al sostegno dei costi organizzativi.

Inoltre, grazie alla nuova iniziativa “Giro di Prova”, i musicisti della Filarmonica della Scala incontrano nei quartieri di Milano i giovani destinatari dei progetti delle organizzazioni beneficiarie, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi alla grande musica e di partecipare con più consapevolezza al concerto in Teatro.

Lunedì 13 novembre i beneficiari del progetto Insubria 3 avranno quindi la possibilità di assistere a una lezione speciale a loro dedicata presso l’ICC Tommaso Grossi, nel quartiere Molise Calvairate. Il critico musicale e violoncellista della Filarmonica della Scala, Marcello Sirotti, insieme a un gruppo di musicisti dell’orchestra, li guiderà alla scoperta della carriera e della produzione di Adams, Bartók e Rachmaninov attraverso l’ascolto di alcuni dei loro brani.

UniCredit è orgogliosa di sostenere la cultura nelle sue diverse forme come motore di sviluppo sociale, economico e sostenibile delle comunità e dei territori in cui opera.

Programma completo della Prova e maggiori informazioni sugli artisti coinvolti sono disponibili al link filarmonica.it/proveaperte.

Maggiori informazioni sulla Cooperativa Comunità Progetto sono disponibili al link www.comunitaprogetto.org.

ViviMilano e Radio Popolare sono Media Partner dell’iniziativa.

Il coordinamento generale è affidato ad Aragorn.

Informazioni e prevendita: [email protected] - aragorn.vivaticket.it

Biglietti per i singoli concerti da 5 a 35 euro - esclusi i diritti di prevendita