Veglia Diocesana di Pentecoste “Vieni Santo Spirito e portami là dove non ho mai osato andare…”A conclusione del gioioso tempo pasquale, celebrato come fosse un solo giorno di festa, anzi come la “grande domenica”, il Servizio per la Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace ha organizzato la Veglia Diocesana di Pentecoste.

Per l’occasione è stata scelta la parrocchia “Beato Domenico Lentini”, che sabato 27 maggio, alle ore 21:00, vedrà riunita la comunità Diocesana per vivere insieme questo momento significativo di Chiesa in cui si commemora il dono dello Spirito Santo effuso sugli apostoli, i primordi della Chiesa e l’inizio della sua missione a tutte le lingue, i popoli e le nazioni.

L’invito a partecipare, da parte della Consulta del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, è rivolto a tutti i presbiteri, alle realtà parrocchiali, a tutte le realtà ecclesiali e anche a chi si sente lontano dalla Chiesa, ma in modo particolare ai giovani, ai ragazzi, ai cresimandi ed ai cresimati di tutte le parrocchie.