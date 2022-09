Venerdì Boccia a Catanzaro per Conferenza Stato-Regioni. Spirlì, ulteriore passo verso condivisione

CATANZARO, 18 NOV - Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia sarà venerdì prossimo alla Cittadella regionale a Catanzaro da dove presiederà la riunione in videoconferenza della Conferenza Stato-Regioni.

"Sono onorato - è stato il commento del presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì - della decisione del ministro Boccia di far partire i lavori dalla Cittadella 'Jole Santelli'. Questo è un ulteriore passo verso la condivisione d'intenti e di programmi in un momento difficile che piega l'Italia e la Calabria".