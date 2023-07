Attilio Nostro Vescovo Mileto celebra il 30esimo della sua ordinazione sacerdotale nella Basilica Cattedrale

Vescovo Mileto celebra 30 anni ordinazione sacerdotale. Oggi cerimonia nella Basilica Cattedrale

MILETO, 02 MAG - Giornata di festa oggi, 2 maggio, per la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

Alle 18.30 nella Basilica Cattedrale di Mileto sacerdoti, religiosi e fedeli si uniranno al vescovo mons.

Attilio Nostro, in occasione del trentesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Il 2 maggio del 1993, infatti, al termine del suo cammino di formazione al Pontificio seminario Romano Maggiore, nella Basilica di San Pietro per la preghiera consacratoria e l'imposizione delle mani di San Giovanni Paolo II, mons. Nostro veniva ordinato presbitero.



"In occasione di questo lieto evento - è scritto in una nota della Diocesi, "mons. Nostro innalza a Dio, Padre Onnipotente il proprio rendimento di grazie per averlo amato con amore fedele e averlo custodito durante questi trent'anni ed eleva una preghiera per tutti i sacerdoti della Chiesa perché possano amare con lo stesso amore del Padre: 'Ti ringrazio o Dio, Padre onnipotente, per avermi sempre amato con fedele Amore e per avermi custodito in Cristo tuo Figlio durante questi trent'anni.

Custodisci sempre tutti noi sacerdoti della Chiesa, tua diletta Sposa affinché possiamo amare come tu, o Padre, ci ami!'". (Ansa).