VII edizione "Sguardi a Sud": il 13 ottobre va in scena "Searching for Hamlet"

Riflettori accesi sulla settima edizione di Sguardi a Sud, la rassegna di teatro contemporaneo promossa dalla compagnia Porta Cenere con il patrocinio del Comune di Mendicino che, dal 13 ottobre al 15 dicembre 2024, trasformerà il suggestivo borgo calabrese in un epicentro di creatività e innovazione. Il Teatro comunale di Mendicino ospiterà nove spettacoli all'avanguardia, pensati per sorprendere e coinvolgere il pubblico.

A dare il via a questa edizione è un debutto d'eccezione: domenica 13 ottobre (ore 18.00) andrà in scena "Searching for Hamlet", una rivisitazione audace e originale del capolavoro shakespeariano, firmata da Salvatore Arena e Massimo Barilla. Questa produzione di Mana Chuma Teatro non si limiterà a rendere omaggio al grande classico, ma lo reinventerà, proiettando i temi universali dell'opera in un contesto contemporaneo che promette di affascinare lo spettatore trasportandolo in un viaggio surreale e carico di tensione emotiva.

“Searching for Hamlet” trasforma il testo classico in un grido disperato di salvezza. I protagonisti, Ethan, Michael e Sarah, si muovono su un palcoscenico invisibile, tra le ceneri di un teatro ormai distrutto, immersi nel silenzio di un bosco che diventa rifugio e trappola al tempo stesso.

Tre saltimbanchi, un tempo grandi attori, vagano in cerca di un pubblico che sembra sfuggire perennemente. I personaggi, interpretati da Stefania De Cola, Mariano Nieddu e Lorenzo Praticò, portano su di sé il peso della tragedia e della sopravvivenza, incarnando un’umanità sospesa tra la gloria perduta e il desiderio di riscatto.

Le musiche originali di Luigi Polimeni e le scenografie evocative di Aldo Zucco amplificano l’atmosfera onirica, trascinando lo spettatore in un universo fatto di attesa e mistero. Qui, il confine tra commedia e tragedia svanisce, rivelando un dramma di amori traditi e perdite incolmabili. La regia attenta di Arena e Barilla gioca sapientemente con luci e silenzi, offrendo un’esperienza immersiva che colpisce il cuore del pubblico.

Con questo spettacolo di apertura, Sguardi a Sud conferma il suo impegno a portare a Mendicino proposte teatrali che osano, che rompono gli schemi e invitano a riflettere sulla condizione umana. Nove appuntamenti, tra prosa, musica e teatro ragazzi, attendono gli spettatori in questa settima edizione, con l’obiettivo di abbattere le barriere tra palco e platea e trasformare ogni performance in un incontro autentico.

Il direttore artistico di Sguardi a Sud Mario Massaro: «Con Sguardi a Sud vogliamo offrire al pubblico un viaggio nel teatro contemporaneo che non sia solo uno spazio di intrattenimento, ma soprattutto un'occasione di riflessione, di incontro e di scoperta. La settima edizione rappresenta un traguardo importante per noi. Abbiamo scelto di inaugurare la rassegna con Searching for Hamlet perché lo spettacolo incarna perfettamente la nostra visione: un teatro che dialoga con i grandi classici reinterpretandoli attraverso linguaggi nuovi, universali, in grado di parlare al presente. Il nostro obiettivo è quello di creare un ponte tra artisti e spettatori, di trasformare Mendicino in un luogo dove l’arte si fa viva, concreta, e dove ognuno possa sentirsi parte di un’esperienza condivisa. Invitiamo tutti a lasciarsi coinvolgere da questa stagione ricca di storie ed emozioni».

