Voli di Stato: Salvini, nessun silenzio, ho diffuso elenco. Sicuro correttezza mie scelte

ROMA, 23 MAGGIO - "Ho già diffuso l'elenco dettagliato di tutti i miei viaggi: aggiungo che non sono mai salito su voli secretati, nemmeno per motivi di sicurezza. Quando sono andato in Libia (giugno 2018) ho utilizzato un aereo militare e avevo pubblicato le immagini sui miei profili social. Non ho mai portato giornalisti a bordo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sulla questione dei voli di Stato, in una lettera al quotidiano La Verità. "Sui voli di linea (che prediligo anche per gli impegni istituzionali all'estero, come successo per Romania, Ungheria o Russia) scelgo la classe economica, e pochi mesi fa sono volato in Grecia con mio figlio usando una compagnia low cost. Sono sicuro dell'assoluta correttezza delle mie scelte,