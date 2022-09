Volley: San Michele Cz, un guerriero sotto rete

CATANZARO 11 FEB - Gran partita quella disputata giorno 4 Febbraio a Catanzaro tra l’Elfa Volley e la San Michele Catanzaro. Complimenti ad entrambe le squadre le quali hanno disputato una bellissima gara finita solo dopo 5 set.

Primo set combattutissimo, le 2 squadre si rispondono punto su punto, ma l’esperienza e la voglia della squadra ospite fa si che la San Michele porti a casa il primo set finito 23-25. Il secondo set è tutta un’altra storia, la squadra di casa parte a mille mettendo a segno diversi ace e portandosi sul più 10. La San Michele prova a fare qualche cambio per dare una scossa, ma questi non danno i risultati sperati, l’Elfa ne approfitta e vince il secondo set col punteggio di 25-10.

Le capacità delle veterane della squadra, il capitano Ceniti Egle e le sorelle Astorino Barbara e Michela, con la loro determinazione, riescono a far svegliare i diversi giovani della squadra ospite, che entrano in campo con tutto un altro approccio, facendo vedere tutto il buon lavoro fatto in questi mesi. Salgono in cattedra i giovanissimi Broccardo Emanuele e Mancuso Roberto Boris, i quali grazie a diversi muri e attacchi firmano diversi punti. Il set finisce 17-25. Il quarto set è sulla falsa riga del primo, le squadre si affrontano a viso aperto, sfornando giocate di alta qualità. La stanchezza comincia a farsi sentire e la squadra di casa riesce ad approfittarne e vincere il set 25-20. Si va al tie-break.

Nonostante la stanchezza, la San Michele parte forte mettendo a segno un punto dietro l’altro, l’Elfa prova a stare al passo, ma la voglia e la bravura dei ragazzi ospiti fa la differenza. Il set finisce 9-15 e la San Michele porta a casa la prima vittoria stagionale.

Grande vittoria e bellissima prestazione di squadra, da sottolineare la performance del neo-libero della San Michele Donato Federica, capace di mettere tranquillità e ordine nonostante fosse la sua prima partita.

Complimenti anche all’arbitro della gara, la Sig.na Giampà Nancy, la quale ha saputo tener bene una partita tutt’altro che facile.

ELFA VOLLEY 2 – 3 SAN MICHELE CZ

(23-25) – (25-10) – (17-25) – (25-20) – (9-15)