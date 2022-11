Week 4: il programma del weekend

Quarta giornata per i Campionati U15, U18 e per la Coppa Italia e sono 10 le partite in programma. Squadre in campo a Roma, Firenze, Parma, Ferrara, Legnano, Varese e Verona.

Dieci le partite a tabellone questo weekend, quattro per parte nei Campionati giovanili e due di Coppa Italia, dove spicca la sfida tra Aquile Ferrara e Mastini Verona, attualmente appaiate al secondo posto nel Girone B, insieme ai Redskins Verona e alle spalle dei Seamen Milano. I veronesi affronteranno in casa gli Hogs Reggio Emilia, fermi sullo 0-3 in classifica e pronti a girare pagina.

Nel Campionato U18, sarà big match tra Skorpions Varese e Leocorni Bergamo, un derby lombardo che vedrà in campo alcuni tra i migliori prospetti di categoria. I Leocorni guidano attualmente la classifica del Girone C con due vittorie in bacheca, gli Skorpions (Campioni d’Italia in carica) arrivano dalla bruciante sconfitta subita la scorsa settimana contro i Giaguari Torino. La posta in palio è alta e siamo certi che lo spettacolo in campo non mancherà. Lo stesso vale per la partita in programma domenica pomeriggio a Parma, dove i Panthers attendono i Giaguari Torino per un’altra sfida dal risultato per nulla scontato.

Ennesimo derby stagionale a Roma, dove i Ducks Lazio affronteranno la Legio XIII; entrambe le squadre sono ancora a caccia della prima vittoria in questa categoria, con i Ducks che hanno ad oggi una partita in meno dei diretti avversari. Proveranno a mantenere il primato nel girone B i Redskins Verona, a punteggio pieno dopo due partite e chiamati ad affrontare i Vipers Modena, attualmente confinati all’ultimo posto.

Il Campionato U15 vedrà in campo sabato i Gladiatori Roma contro i Vipers Modena, due squadre piene di ‘rookie’ e con tanta voglia di fare bene. Chi vince metterà a referto i primi punti della stagione e risalirà la classifica del Girone A. In campo, per lo stesso girone, anche i Guelfi Firenze, primi con 3 vittorie all’attivo e impegnati domenica pomeriggio in casa contro i Warriors Bologna, al terzo posto con una vittoria e una sconfitta a referto.

Per il Girone B, Panthers Parma in campo contro i Giaguari Torino e Leocorni Bergamo contro i Frogs Legnano: Parma e Bergamo paiono favorite, a guardare la classifica, ma in questo gioco (e soprattutto in questa categoria…) tutto può succedere!

Questo il programma ufficiale del weekend:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15

Sabato, 12 novembre

h. 14.30 Gladiatori Roma vs Vipers Modena

Domenica, 13 novembre

h. 13.00 Panthers Parma vs Giaguari Torino

h. 15.00 Guelfi Firenze vs Warriors Bologna

h. 15.00 Frogs Legnano vs Leocorni Bergamo

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18

Sabato, 12 novembre

h. 18.30 Skorpions Varese vs Leocorni Bergamo

h. 20.30 Ducks Lazio vs Legio XIII Roma

Domenica, 13 novembre

h. 15.00 Redskins Verona vs Vipers Modena

h. 16.00 Panthers Parma vs Giaguari Torino

COPPA ITALIA

Sabato, 12 novembre

h. 21.00 Redskins Verona vs Hogs Reggio Emilia

Domenica, 13 novembre

h. 14.00 Aquile Ferrara vs Mastini Verona

Risultati LIVE sulla web app federale Gameday, dove troverete anche gli eventuali link alle dirette streaming curate dalle squadre: https://gameday.fidaf.org/

Programma e indirizzi campi: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: @Plutosky