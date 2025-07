Weekend da podio per la New Generation Racing al 14⁰ Slalom Santo Stefano - Mannoli

Tempo di lettura: ~2 min

La scuderia catanzarese New Generation Racing ha ottenuto risultati lodevoli nel 14⁰ Slalom Santo Stefano - Mannoli, organizzato dalla Scuderia Aspromonte su una parte del percorso della cronoscalata Santo Stefano - Gambarie, in provincia di Reggio Calabria. Nel fine settimana del 12 e 13 Luglio, la NGR ha conquistato diversi podi e diverse vittorie nelle varie classi, con i trionfi che sono arrivati per Scerbo e De Gregorio che hanno realizzato delle prestazioni di prim'ordine.

Nel gruppo E1, Rosario Scerbo ha ottenuto il successo nella classe +2000 con la sua Renault 5 GT Turbo, conquistando anche un quarto posto di categoria che sottolinea la bontà della sua prestazione. Buona anche la gara di Antonio Canino, su auto gemella, che ha conquistato il secondo posto nella stessa classe.

Nel gruppo A, il giovane pilota catanzarese Alberto De Gregorio ha ottenuto la vittoria nella classe 1150 con la Fiat Seicento Sporting, conquistando anche un secondo posto di gruppo. La sua gara è stata straordinaria, considerando anche il distacco minimo dalla vetta di categoria e che gli ha fatto sfiorare la vittoria per un nulla.

Lo stesso ha rilasciato delle dichiarazioni post gara: "Sono molto contento di come è andata la gara, non solo per la vittoria ma anche per il bel ritmo che ho avuto e per un nulla ho sfiorato anche la vittoria di gruppo. Però va bene così e voglio continuare su questo tipo di prestazioni."

Nelle Racing Start, Francesco Pio Santise ha conquistato il secondo posto nella classe 1400 con la Peugeot 106, concludendo positivamente il weekend e questo risultato può essere una crescita motivazionale. Infine, continua l'apprendistato per Antonio Grandinetti nella classe 1150 e con lo stesso che ha conquistato un terzo posto su Fiat Seicento Sporting.

I risultati ottenuti a Mannoli sono stati positivi e ora la concentrazione della New Generation Racing si sposterà per la 29^ Luzzi - Sambucina, quando si presenterà in gran numero nell'appuntamento salitaro.

Foto allegate: Archivio NGR

Ufficio Stampa New Generation Racing