Tennis. Wimbledon, Sinner supera Vukic e vola al terzo turno: “Con l’erba serve adattarsi ogni giorno”

Wimbledon, Sinner vola al terzo turno: “Con l’erba bisogna farci amicizia”

Londra – Jannik Sinner supera il secondo turno di Wimbledon battendo l’australiano Aleksandar Vukic e si prepara ad affrontare le fasi più calde del torneo con determinazione e umiltà. Ai microfoni, il numero 1 del mondo si è raccontato con lucidità, commentando non solo la sua prestazione ma anche il livello generale del torneo, che quest’anno ha già registrato molte eliminazioni eccellenti.

“Si danno sempre tante cose per scontate, ma ogni partita conta davvero, soprattutto in un torneo così imprevedibile”, ha dichiarato Sinner. “Secondo me è molto difficile giocare qua perché un giorno c'è vento, un giorno no, poi magari fa caldo o piove come ieri. I campi diventano più scivolosi, e cambia molto in base all’orario in cui giochi o all’avversario”.

Un'erba difficile da domare

L’altoatesino ha sottolineato quanto la superficie erbosa possa condizionare ogni aspetto del gioco: “L’erba non ti permette sempre di trovarti a tuo agio. Devi farci amicizia, accettare i rimbalzi sbagliati e tante altre cose. È quello che ho imparato dall’anno scorso”.

Nonostante il caos generato dalle numerose eliminazioni eccellenti tra le teste di serie, Sinner resta concentrato su sé stesso: “Non è mai successo che così tante teste di serie siano uscite così presto, ma ognuno deve guardare a se stesso. Io sto facendo il mio percorso, cercando di restare focalizzato”.

Il tifo per gli italiani e lo studio degli avversari

Jannik non nasconde la sua attenzione per gli altri tennisti azzurri: “Io guardo tanto i giocatori italiani, sono il primo tifoso. Ogni volta che uno di loro esce, mi dispiace tantissimo”.

Appassionato di tennis anche fuori dal campo, Sinner osserva con occhio critico le partite degli altri: “A volte guardo solo il giocatore, neanche dove va la palla, perché voglio vedere come si posiziona in campo. È un modo per capire cosa pensa, studiare ogni dettaglio”. E aggiunge: “Quando sono a casa sul divano, mi godo la partita. Ma dal vivo è tutta un’altra cosa”.

Obiettivo: continuità e concentrazione

Il cammino di Sinner a Wimbledon prosegue senza intoppi, ma il campione sa che ogni sfida va affrontata con massima attenzione. L'umiltà, la capacità di adattamento e lo studio degli avversari sembrano essere le chiavi con cui affronta un torneo dove tutto può succedere.

Con la maturità che lo contraddistingue, Sinner dimostra ancora una volta di non voler lasciare nulla al caso. La corsa verso il sogno londinese continua.

