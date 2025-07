Wimbledon, Sinner dopo la vittoria su Shelton: “Sensazioni positive, Fognini un esempio unico”

Tempo di lettura: ~2 min

Wimbledon, Sinner in semifinale: “Giornata più leggera, sensazioni positive. Fognini? Un esempio unico”

LONDRA – Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon dopo una prestazione convincente contro l’americano Ben Shelton. Il numero uno italiano, al termine del match, ha rilasciato dichiarazioni che raccontano non solo le sue emozioni sul campo, ma anche il suo lato umano, tra tensioni pre-gara e l’addio al tennis di Fabio Fognini.

«La giornata di ieri è stata molto più stressante – racconta Jannik Sinner – perché dovevo capire come stava il gomito, cosa fare. Oggi invece mi sono sentito bene fin dal warm-up, e anche durante il match. Certo, ci sono stati dei momenti difficili, ma è normale, anche perché l’avversario può metterti in situazioni complicate. Quando però il servizio funziona, diventa tutto più semplice».

Con la vittoria su Shelton, Sinner conferma la sua solidità mentale e tecnica, elementi che lo hanno proiettato tra i favoriti per il titolo. Ma nel post-partita c’è spazio anche per un momento di riflessione, a margine della notizia dell’addio al tennis di Fabio Fognini.

«Fabio ha fatto una carriera incredibile – afferma Jannik Sinner –. È una persona che ha vissuto il tennis in modo suo, personale, seguendo sempre quello che sentiva. E questo è forse il messaggio più bello che lascia. Non tutti vivono lo sport nello stesso modo. Lui ha avuto un talento incredibile, ha vinto tanti tornei e oggi ha una bellissima famiglia. Ora inizia una nuova vita per lui, dove contano altre cose, e gli auguro solo il meglio. L’ho visto prima della mia partita, nello spogliatoio: dà sempre una bellissima energia. Speriamo di vederlo ancora in giro, perché per noi italiani è importante».

Con il suo stile sobrio e determinato, Sinner si conferma non solo un atleta di altissimo livello, ma anche una figura capace di rendere omaggio a chi ha tracciato la strada prima di lui. E adesso, il sogno di Wimbledon è più vivo che mai.

