Wimbledon, Sinner vola agli ottavi: Martinez ko in tre set. Ora è recordman italiano negli Slam

Tempo di lettura: ~1 min

LONDRA – Jannik Sinner continua la sua corsa impeccabile sull’erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato senza difficoltà lo spagnolo Pedro Martinez con un netto 6-1 6-3 6-1, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del torneo londinese. Una prestazione solida e senza sbavature, maturata in meno di due ore, che conferma lo stato di forma dell’altoatesino e alimenta le sue ambizioni nel terzo Slam stagionale.

Con questo risultato, Sinner centra il suo 17esimo ottavo di finale in un torneo del Grande Slam, superando Nicola Pietrangeli e diventando il primatista italiano di sempre in questa speciale classifica.

“Sono molto felice, ma tutti abbiamo visto che Pedro aveva problemi alla spalla, non riusciva a servire bene. Massimo rispetto per lui per essere sceso in campo. Non era facile competere in queste condizioni,” ha dichiarato Sinner a fine match, ringraziando anche il pubblico per il calore: “È un grande onore giocare davanti a voi. Grazie a tutti per il supporto, è fantastico.”

Il tennista azzurro ha poi guardato al prossimo futuro con determinazione: “Ogni volta che entri nella seconda settimana di uno Slam è qualcosa di speciale, ancor più qui a Wimbledon. La prima settimana è andata benissimo, ma dobbiamo continuare a spingere.”

Il prossimo avversario di Sinner uscirà dal confronto tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner, con il match degli ottavi in programma lunedì.