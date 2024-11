2024, Musk: queste elezioni sono solo l’inizio del mio impegno politico

La campagna presidenziale del 2024 rappresenta solo il primo passo delle ambizioni politiche di Elon Musk. Durante una diretta streaming sulla piattaforma X, Musk ha parlato a migliaia di ascoltatori mentre era in volo verso Mar-a-Lago, dove ha seguito i risultati elettorali. Le dichiarazioni del CEO di Tesla e SpaceX, riportate dal Washington Post, evidenziano la sua intenzione di proseguire il suo coinvolgimento in politica, non limitandosi alla sola corsa presidenziale.

Musk ha rivelato che America Pac, il gruppo politico a sostegno di Donald Trump che ha finanziato personalmente con oltre 118 milioni di dollari, “continuerà ad operare dopo queste elezioni” con l’obiettivo di influenzare le prossime elezioni di medio termine e qualsiasi altra competizione intermedia. Questo super comitato di azione politica, creato e sostenuto da Musk, ha come obiettivo il rafforzamento del movimento MAGA e del suo leader, avvalendosi di un supporto finanziario significativo per sostenere candidati allineati alla visione trumpiana.

Il magnate ha inoltre sottolineato che nelle prossime competizioni per la Camera dei Rappresentanti, il Senato e alcune cariche locali, America Pac intende avere un impatto rilevante. Con questa strategia, Musk mira a consolidare il suo ruolo come uno degli attori più influenti della politica americana, affermandosi come uno dei principali sostenitori del programma politico di Trump.

La discesa di Musk nel mondo politico statunitense rappresenta una nuova dinamica, con il potenziale di plasmare il panorama elettorale attraverso il sostegno a campagne mirate e l’influenza esercitata su diverse sfere del potere politico.