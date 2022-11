Introduzione

Sin dall'inizio dei computer, la tecnologia è migliorata nella velocità di illuminazione. Sta migliorando la vita delle persone e facendo le cose in meno di minuti. Tuttavia, molte cose sono cambiate quest'anno a causa della pandemia COVID-19. Le app per la consegna di cibo hanno riscontrato enormi richieste di ordini; le lezioni online sono diventate la nuova norma.

Ma la tecnologia continuerà a evolversi qualunque cosa accada; forse momenti come questo gli daranno una spinta, ma continuerà ad evolversi lo stesso. Imparare cose nuove è una parte essenziale della nostra vita, quindi non dovremmo esimerci dall'apprendimento di nuove tecnologie. In caso contrario, saremo fuori dalla competizione. Poiché la tecnologia è in continua evoluzione, devi anche acquisire nuove competenze per aprirti un sacco di opportunità di guadagno.

5 tecnologie all'avanguardia che cambieranno il mondo

Ho stilato un elenco di 5 tecnologie all'avanguardia che cambieranno il mondo nel 2021

1. Blockchain

La maggior parte degli uomini associa blockchain a criptovalute come Bitcoin e Altcoin, ma l'algoritmo utilizzato da Blockchain può essere utilizzato in molti altri modi. Per dirla semplicemente, Blockchain è un libro mastro pubblico in cui puoi aggiungere dati e non modificare nulla; questo è ciò che lo rende così affidabile.

Se le persone non possono modificarlo, diventa più sicuro. Inoltre, le blockchain lavorano sul consenso, il che impedisce che venga alterato da qualsiasi individuo.

Molti famosi imprenditori multimiliardari come Bill Gates ed Elon Musk hanno apertamente supportato Blockchain e hanno mostrato le loro intenzioni nell'implementare Blockchain nei loro settori.

Se Blockchain ti incuriosisce, puoi iniziare a fare carriera in questa tecnologia redditizia, ma prima devi avere una conoscenza di base dei linguaggi di programmazione.

2. Cyber Security

Posso continuare per ore a parlare di questo argomento, poiché io stesso sono un esperto di sicurezza informatica. Questo è qualcosa che ogni individuo dovrebbe imparare, secondo me.

In questa era digitale, la privacy è uno scherzo. Gli hacker stanno aspettando la loro opportunità di entrare nel tuo computer e rubare i tuoi dati riservati.

Potrebbe non sembrare una tecnologia emergente, ma ha molto potenziale in futuro. Puoi avviare la tua attività come esperto di cybersecurity su software de trading automático .

3. Intelligenza artificiale e apprendimento automatico

L'intelligenza artificiale negli ultimi tempi ha suscitato molto interesse e si è rivelata una delle migliori tecnologie che puoi imparare. Oggi in quasi tutti gli smartphone possiamo vedere l'intelligenza artificiale.

Google Assistant è un buon esempio di intelligenza artificiale. L'apprendimento automatico è la sottoparte dell'intelligenza artificiale ed è utilizzato anche in molti settori.

4. Internet of Things (IoT)

Un'altra tecnologia strabiliante è l'Internet of Things. Significa l'attrezzatura che è collegata a Internet. Alcuni esempi principali sono smartwatch, lampadine intelligenti, ecc. Secondo un rapporto di Forecasts, entro il 2030 esisteranno più di 50 miliardi di Internet of Things.

Gli esperti affermano che ci sarà un momento in cui ogni dispositivo sarà connesso a Internet, motivo per cui l'apprendimento di alcune basi della sicurezza informatica diventa fondamentale.

5. Connessione 5G

Dopo aver superato diversi ostacoli, le industrie delle telecomunicazioni stanno pianificando il lancio del 5G, la tecnologia 5G darà una nuova definizione all'Internet delle cose. Sono finiti i giorni del 3G e del 4G, che ci consentivano di accedere a Internet solo a una buona velocità.

La velocità del 5G sarà sconvolgente poiché i rapporti hanno affermato che la velocità 5g sarebbe buona e superiore a 10 GB/s. Non solo 5g darà velocità, ma aiuta anche l'uomo comune in diversi modi.

Pensieri finali

Per sopravvivere in un mondo in rapida evoluzione, è necessario essere adattabili quando si tratta di nuove tecnologie. Imparare nuove tecnologie ti semplifica la vita, ma apre anche la strada al reddito passivo.

Essendo un esperto di sicurezza informatica, posso assicurarti che l'apprendimento di tutte le tecnologie sopra menzionate ti aiuterà sicuramente molto in futuro.