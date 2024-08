50° Anniversario della V^ A del Liceo “E. Fermi” di Catanzaro qr Lido: Ex Studenti si riuniscono.

50° Anniversario del Diploma della V^ A Liceo Scientifico “E. Fermi” di Catanzaro Quartiere Lido: Una Celebrazione di Amicizia e Memorie

Nel cuore del quartiere Lido di Catanzaro, un gruppo di ex compagni di scuola si è riunito per celebrare un traguardo significativo: il 50° anniversario del loro diploma di maturità.





Era il 1974 quando la classe V^ A del Liceo Scientifico “E. Fermi” affrontava gli esami di maturità, un momento cruciale che segnava la fine di un’era e l’inizio di nuove avventure.





Gabriella, Prof.ssa Vittoria, Walter, Paolino, Francesco, Maurizio, Ida, Enzo, Rosa,, Irene, Nuccio, Gino, Mimmo, Caterina, Antonio, Sandro, Luigi ed Emilia si sono ritrovati dopo mezzo secolo, uniti non solo dal ricordo degli anni trascorsi insieme sui banchi di scuola, ma anche da un legame di amicizia che ha resistito alla prova del tempo.





Alcuni ex studenti sono venuti da lontano per prendere parte a questo significativo evento, viaggiando dalla Liguria, dall’Emilia Romagna, dal Lazio e dalla Campania per condividere questa serata speciale.





La serata è stata caratterizzata da emozioni, risate e un po’ di nostalgia. I racconti dei vecchi tempi, gli aneddoti e le storie personali hanno riempito l’aria, mentre ognuno ha condiviso il proprio percorso di vita. Alcuni sono rimasti a Catanzaro, altri hanno viaggiato per il mondo, ma tutti hanno mantenuto un ricordo vivo e affettuoso di quegli anni al “Fermi”.





Il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Catanzaro, situato nel quartiere Lido, ha sempre rappresentato un faro di eccellenza educativa nella regione, e la classe V^ A del 1974 ne è una testimonianza vivente.





Questo anniversario non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere su come l'educazione ricevuta abbia plasmato le loro vite e contribuito ai successi personali e professionali di ciascuno.





La presenza della Prof.ssa Vittoria, una figura rispettata e amata dai suoi ex alunni, ha reso la serata ancora più speciale. Il suo impegno e la sua dedizione all’insegnamento hanno lasciato un segno indelebile su tutti loro, e la sua partecipazione all’incontro è stata accolta con grande affetto e stima.





Durante la serata, è stato anche riservato un momento per ricordare con affetto Domenico e Francesco, che purtroppo non hanno potuto prendere parte a questa bellissima Reunion. Tuttavia, era come se dal cielo fossero stati accanto ai loro compagni di classe.





Mentre la serata volgeva al termine, era chiaro che, nonostante il passare del tempo, il legame tra questi ex studenti rimane forte. Le foto scattate durante la serata, che immortalano sorrisi e abbracci, saranno un nuovo prezioso ricordo da aggiungere a quelli già custoditi con cura.





Il 50° anniversario del diploma della V^ A del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Catanzaro Quartiere Lido non è solo un ricordo del passato, ma una celebrazione della continuità, della resilienza e della bellezza delle relazioni umane che durano una vita.