A rischio chiusura il Convitto INPS “Luigi Sturzo” a Caltagirone, interrogazione urgente di Giuseppe Zitelli (FdI)

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Un’interrogazione parlamentare urgente in merito al rischio di chiusura del Convitto INPS “Luigi Sturzo” di Caltagirone.

A presentarla è stato il deputato di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Zitelli, chiedendo chiarimenti sul futuro del presidio, che rappresenta un pilastro occupazionale fondamentale per il territorio del Calatino e di tutta la provincia di Catania.

“Occorre verificare, in primis – afferma il parlamentare – se esiste un reale pericolo per le sorti del Convitto; in caso affermativo, le istituzioni regionali preposte hanno il dovere di salvaguardare la struttura, scongiurandone la chiusura che comporterebbe seri disagi per i lavoratori, i convittori e l’indotto a essa legato”.

“Ho raccolto le preoccupazioni delle famiglie e dei cittadini – aggiunge – giustamente allarmati per via delle notizie che circolano: a rischio non c’è soltanto la tenuta occupazionale del territorio, ma anche l’attività di un presidio di grande utilità sociale, oltre al lavoro delle cooperative esterne che vi collaborano”.

“Chiedo pertanto al presidente della Regione Renato Schifani – conclude Giuseppe Zitelli – e agli assessori Nuccia Albano e Mimmo Turano, rispettivamente titolari delle Politiche sociali e del Lavoro e dell’Istruzione e della Formazione professionale, quali iniziative intendano mettere in atto per evitare la chiusura del Convitto, punto di riferimento per tanti studenti, che si tradurrebbe in un’ulteriore privazione di servizi essenziali per la comunità”.