Accursi: "Catanzaro, una vittoria contro il Südtirol che vale doppio" (Video)

Accursi dopo Catanzaro-Sudtirol 3-0: "Questa città è un pezzo del mio percorso. Oggi abbiamo trovato delle certezze"





Catanzaro, 26 ottobre 2024 – È una vittoria che ha il sapore di conferma quella del Catanzaro sul Sudtirol, con un netto 3-0.





Alla fine del match, Accursi ha condiviso emozioni e riflessioni che rivelano un legame profondo con Catanzaro, città che per lui ha un valore speciale sia nella vita professionale che personale.





"Onestamente, questa città rappresenta un punto importante nella mia carriera. Qui ho chiuso da calciatore, con la promozione dalla C2 alla C1, e proprio qui ho cominciato come tecnico nel settore giovanile. È destino o no, ma il mio debutto in panchina tra i professionisti è arrivato di nuovo a Catanzaro," ha dichiarato Accursi con evidente emozione.





Il Catanzaro ha giocato una partita convincente, fornendo una prestazione di alto livello, che per Accursi rappresenta più di un semplice risultato. "La prestazione è quello che cerchiamo: quando migliorano le prestazioni, i risultati non tardano ad arrivare. Oggi abbiamo dato prova di solidità e di crescita, e questo ci dà qualche certezza in più," ha spiegato l’allenatore.





La sua squadra sta dimostrando di essere sulla giusta strada, grazie al miglioramento nelle prestazioni settimanali e a un gruppo unito che accetta le scelte tecniche anche quando significa non scendere in campo.





Durante la partita, il Catanzaro ha mostrato un gioco solido sin dal primo minuto, mettendo pressione al Sudtirol, noto per le ripartenze rapide e la forza sulle palle inattive. "Il gruppo ha lavorato intensamente per contenere le loro potenziali minacce e ci è riuscito fin da subito," ha continuato Accursi, evidenziando l’impegno dei suoi giocatori anche fuori dal campo. L’approccio tecnico, tattico e mentale ha portato una serenità che si riflette nelle prestazioni.





Un momento di gloria individuale è stato il gol straordinario di Iemmello, descritto da Accursi come un gesto tecnico di altissimo livello che ha aggiunto valore alla vittoria. "Iemmello è un elemento determinante per noi e ha dimostrato ancora una volta la sua classe," ha commentato l'allenatore.





Accursi ha poi concluso dedicando la vittoria a suo figlio, che ha ricevuto il sacramento della Cresima la mattina stessa: "Non ho potuto esserci, ma avevo promesso che avremmo vinto. Questa è per lui."





Con questa vittoria, il Catanzaro si prepara al prossimo incontro con fiducia e uno spirito sempre più coeso. La strada è ancora lunga, ma i segnali di crescita e solidità del gruppo fanno ben sperare i tifosi per un futuro ancora più brillante.