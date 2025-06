All'IC Tommaso Campanella di Badolato un concerto conclude l'anno scolastico

Tempo di lettura: ~4 min

Si è tenuto nei giorni scorsi, presso i locali dell’agriturismo Zangarsa di Badolato, il tradizionale saggio musicale di fine anno, che ha visto protagonisti gli alunni dell ‘IC Tommaso Campanella di Badolato. Le ragazze e ragazzi dell’orchestra hanno portato in scena un percorso musicale costruito con impegno durante l’intero anno scolastico. I loro volti, i loro strumenti, i loro sorrisi sono stati l’espressione tangibile di un lavoro educativo che va oltre le materie curriculari: un lavoro fatto di ascolto, armonia, collaborazione e passione. Il pubblico, partecipe e commosso, ha risposto con lunghi applausi a ogni esibizione, riconoscendo nei gesti e nelle note dei giovani musicisti il valore autentico della scuola come comunità viva, aperta e inclusiva. A corredo della serata, presentata dalla professoressa di arte Angela Simona Destefano, i presenti hanno assistito anche alla performance finale del PON di Teatro e alla esposizione di bellissimi oggetti preparati dai ragazzi nel corso del PON di ceramica. Molto apprezzata l’esibizione dei piccoli attori che hanno dato vita ad una prova artistica di grande spessore. Presenti, oltre a docenti, famiglie e tutto il personale scolastico, anche molte autorità, tutti insieme in un momento di grande condivisione e festa. Entusiasta la Dirigente Scolastica, dottoressa Susanna Mustari che guida l’istituto Campanella da tre anni. “Le attività musicali e teatrali – sostiene la DS - al pari delle altre espressioni artistiche, rivestono un ruolo fondamentale nella formazione integrale dell’alunno poiché sviluppano capacità cognitive, relazionali e affettive, stimolando la creatività, la disciplina e la consapevolezza di sé. Attraverso la musica e la recitazione i ragazzi imparano a esprimersi, a collaborare, ad ascoltare l’altro, a superare l’insicurezza.” L’ educazione artistica in tutte le sue forme, in particolare nelle fasce d’età scolare, diventa così uno strumento educativo potente: non solo per il piacere estetico che genera, ma anche per i benefici che apporta alla concentrazione, alla memoria, alla socialità e all’autostima. Al termine del saggio, la Dirigente Scolastica ha voluto rivolgere parole di gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante momento. "Esprimo con emozione la mia riconoscenza a tutti gli alunni che si sono esibiti con entusiasmo e talento, ai docenti che li hanno guidati con passione, agli esperti e ai tutor dei PON che hanno fatto un lavoro straordinario e a tutto il personale della scuola che ha contribuito alla riuscita della serata. In particolare – continua la dottoressa Mustari – voglio ringraziare la mia collaboratrice, professoressa Maria Antonietta Barbieri per l’abnegazione, la competenza e la professionalità con cui mi ha affiancata durante l’anno scolastico appena trascorso. Grazie anche al nostro direttore dei servizi amministrativi, dottoressa Francesca Masucci, senza il cui supporto amministrativo nulla sarebbe stato possibile; un ringraziamento particolare al personale ATA, vera colonna portante dell’Istituto, sia di segreteria che i collaboratori scolastici. Grazie anche alle famiglie, che ogni giorno ci affiancano in questo percorso educativo con fiducia e partecipazione. Il saggio musicale non è soltanto un evento di fine anno: è un simbolo di ciò che la scuola può essere. Un luogo in cui ogni bambino e bambina ha la possibilità di scoprire e coltivare i propri talenti, dove la conoscenza si intreccia con l’emozione e dove il sapere si trasforma in esperienza di vita. E, infine, non potrei non ringraziare tutti i docenti per la cura, l’amore, la passione che mettono nello svolgimento del loro importante lavoro. Auguro a tutti una serena estate, con l’auspicio che la musica e la recitazione che ci hanno uniti stasera restino nel cuore di ciascuno come ricordo di bellezza condivisa." In realtà l’offerta formativa dell’IC Tommaso Campanella è molto varia e tende ad ampliarsi ulteriormente; oltre alle numerose progettualità che si sono sviluppate nel corso dell’anno, altre sono appena partire. Infatti, hanno preso il via i moduli relativi al progetto “Ti porto il mare a scuola” a valere sui fondi Agenda Sud: in particolare sono stati attivati i moduli Summer School (Badolato e Santa Caterina), Un mattoncino tira l’altro (Badolato e Santa Caterina), Piccoli archeologi crescono e Biologi in erba. Le attività dei vari moduli si svolgeranno presso due stabilimenti balneari di Badolato, lido Il Caciaro, e di Santa Caterina presso il lido Fiore di Ciliegio. Insomma, tante iniziative per coinvolgere i ragazzi, non solo durante il periodo scolastico.