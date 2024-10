Alla Libreria Nuova Ipsa la presentazione de “I tanti perché della città di Palermo” di Daniela Lo Secco, edito da Navarra

“I tanti perché della città di Palermo” è il titolo del libro di Daniela Lo Secco che sarà presentato martedì 22 ottobre alle 18:00 negli spazi della Libreria Nuova Ipsa, in via dei Leoni 71 a Palermo.

Pubblicata da Navarra Editore, l’opera è una guida pratica per ragazzi, tra storia e leggenda.

Totò l’Aquilotto, l’anziano Genio di Palermo e la saggia Santa Rosalia sono le guide turistiche che accompagneranno i lettori in un viaggio tra quartieri e mercati, alla scoperta del cibo e della storia cittadina, di cui sveleranno i misteri più curiosi.

Cicerone d’eccezione del tour rivolto ai più giovani è Totò l’Aquilotto, emblema della città e della sua squadra di calcio.

Totò, l’aquila più famosa di Palermo, è curioso, molto goloso ed è un grande esperto di arte e storia.

Insieme a lui, l’anziano Genio di Palermo, dall’animo giovanile e con la passione per i selfie e la dolce Rosalia che li accompagnerà nel percorso: i tre incontreranno i personaggi più iconici del passato, quali lo scorbutico re Carlo V, il saggio re Ruggero II, l’enigmatico Federico II, lo strano Giuseppe Garibaldi, la simpatica Eleonora D’Aragona e la brutta vecchia dell’aceto.

Senza lasciarsi sfuggire l’occasione di degustare le tante delizie palermitane, sveleranno gli enigmi più curiosi della città: perché la fontana della Vergogna si chiama così?

E perché i Quattro Canti sono detti Teatro del Sole?

E ancora: per quale motivo la Buca della Salvezza ha questo strano nome e le aquile troneggiano sul Palazzo del Comune di Palermo?

Laureata in Storia dell’Arte e con un master in Didattica museale, Daniela Lo Secco è una guida turistica per le scolaresche nel percorso didattico -monumentale della città di Palermo.

Ha fatto della sua passione un mestiere, proponendo tour per ogni richiesta.

Il libro, pubblicato nella Collana Navarra Ragazzi, è arricchito dalle illustrazioni di Letizia Algeri.

A dialogare con l’autrice sarà Isidoro Farina, responsabile degli eventi di Nuova Ipsa.

L’ingresso è libero.