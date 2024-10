Allerta meteo in Calabria: scuole chiuse domani, rischio sospensione anche lunedì

La Protezione Civile regionale della Calabria ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di domani, sabato 19 ottobre 2024, a causa di condizioni atmosferiche avverse che interesseranno l'intero territorio. In particolare, sono previste piogge abbondanti, temporali sparsi e forti venti, con il rischio di fenomeni temporaleschi che potrebbero trasformarsi in nubifragi. Secondo il bollettino della Protezione Civile, tali fenomeni potrebbero provocare esondazioni nei fiumi con bacini idrografici rilevanti, rappresentando un pericolo per le aree più esposte.

A seguito di questo avviso, il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha predisposto la chiusura con Ordinanza contingibile ed urgente. Chiusura delle scuole del Comune di Catanzaro di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche, e degli impianti sportivi ricadenti nel territorio comunale, pubblici e privati, con sospensione delle attività agonistiche e non agonistiche, per le giornate da sabato 19 ottobre 2024 a lunedì 21 ottobre 2024 compreso, a causa di avverse condizioni meteorologiche.

Inoltre, si starebbe valutando la chiusura anche per lunedì 21 ottobre, qualora non ci siano miglioramenti nelle condizioni meteo previste. I comuni di Girifalco, Sersale, Squillace, Botricello e Soverato, insieme a molti altri della provincia di Catanzaro, stanno valutando la chiusura delle scuole per domani.

L'allerta arancione, specificata nel documento ufficiale della Protezione Civile, riguarda diverse zone della Calabria, tutte classificate ad alto rischio idrogeologico-idraulico. La fascia oraria di maggiore criticità è prevista dalle ore 00:00 alle 24:00 di sabato 19 ottobre. Il Centro Regionale Funzionale Multirischi ha indicato che i fenomeni temporaleschi potrebbero evolvere rapidamente in nubifragi persistenti, con danni potenzialmente significativi.

Le autorità locali invitano la cittadinanza a prestare massima attenzione, evitando spostamenti non necessari e seguendo gli aggiornamenti ufficiali per monitorare l'evoluzione della situazione.

