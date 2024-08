Allerta Meteo: nubifragi, temporali e grandine attesi su diverse regioni tutti i dettagli

Il meteo in Italia subirà un peggioramento significativo con l'arrivo di forti nubifragi, temporali intensi e grandine su molte regioni. Scopri quali aree saranno più colpite e come prepararti a questo weekend di maltempo, con un calo delle temperature previsto su tutta la penisola. Segui gli aggiornamenti meteo per restare al sicuro.

Una domenica che sembrava destinata a essere calda e tranquilla, nel pieno del clima estivo, si trasformerà in una giornata di allerta meteo su gran parte del Paese. L'Italia si prepara infatti a fare i conti con nubifragi, temporali intensi e grandinate, che interesseranno diverse regioni.

L'anticiclone africano, che ha garantito stabilità e temperature elevate nelle ultime settimane, sta per cedere temporaneamente, lasciando spazio a una fase meteo più turbolenta.

Nord Italia: Prime Aree Colpite

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche inizierà dalle regioni settentrionali, propagandosi rapidamente verso il Centro. In particolare, si prevede un elevato rischio di fenomeni intensi in Liguria, soprattutto nei settori centrali e orientali, e in Toscana, dove il maltempo sarà più marcato. Anche il Veneto sarà tra le aree più colpite dalle forti precipitazioni.

Centro-Sud: Temporali e Grandine nel Pomeriggio

Nel corso della giornata, il maltempo si sposterà verso il Sud. Nel pomeriggio, temporali diffusi colpiranno Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, accompagnati dal rischio di forti rovesci e grandinate.

Rischio di Fenomeni Estremi

L'arrivo di aria fresca in quota, sovrastando uno strato di aria calda e umida nei bassi strati, creerà le condizioni ideali per contrasti termici significativi. Questo potrebbe innescare fenomeni particolarmente violenti, tra cui le temibili supercelle temporalesche, note per la loro capacità di generare eventi estremi come raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e, in casi rari, tornado.

Calo delle Temperature

Oltre ai temporali, è atteso un generale calo delle temperature su tutta la penisola. Il grande caldo degli ultimi giorni si attenuerà, offrendo un momentaneo sollievo.

Raccomandazioni

Si consiglia di prestare la massima attenzione, specialmente nelle aree dove sono previsti i fenomeni più intensi. È importante seguire gli aggiornamenti meteo e rispettare le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti. (iLMeteo)

In aggiornamento