Amazon dona 1 milione di dollari per l'insediamento di Trump: Bezos incontrerà il presidente eletto

Amazon si unisce alla lista dei grandi sostenitori della cerimonia di insediamento di Donald Trump, con una donazione di 1 milione di dollari. La notizia, riportata dalla CNN, sottolinea il gesto di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post.

Un contributo che segue quello di Zuckerberg

La donazione di Bezos arriva poco dopo quella simile di Mark Zuckerberg, CEO di Meta, segnalando una partecipazione significativa da parte dei big della tecnologia a un evento di grande rilievo per la politica americana.

L'incontro previsto con Trump

Secondo quanto annunciato dal presidente eletto in un evento a Wall Street, Bezos si recherà a Mar-a-Lago, in Florida, la prossima settimana per un incontro faccia a faccia. "Verrà la prossima settimana in Florida", ha dichiarato Trump, confermando l'appuntamento.

Bezos e il panorama politico

L’iniziativa segna un momento interessante nel rapporto tra Bezos e Trump, caratterizzato in passato da tensioni. La donazione potrebbe rappresentare un segnale di collaborazione futura, soprattutto in un contesto economico sempre più influenzato dalle politiche tecnologiche e digitali.

Un segnale di unità

Con la cerimonia di insediamento che si avvicina, il sostegno di figure come Bezos e Zuckerberg evidenzia un impegno bipartisan da parte delle principali aziende tecnologiche, consolidando il loro ruolo di rilievo nella società americana.

