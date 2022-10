Antonio Marziale garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, i dettagli

Antonio Marziale garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, le congratulazioni del presidente del Comitato regionale Unicef Calabria, Giuseppe Raiola

CATANZARO – 23 OTT. - . “La nomina di Antonio Marziale a Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ruolo che ha rivestito in passato con grande impegno, umanità e autorevolezza, è una notizia davvero positiva per la nostra regione. Lo è soprattutto per i nostri bambini e i nostri ragazzi, ai quali questo uomo dal sorriso aperto e generoso ha già dato, e continuerà a dare tanta attenzione e cura”. A rivolgere le proprie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro al neo Garante è il presidente del Comitato Unicef Calabria, Giuseppe Raiola.

“Antonio Marziale è uno specialista nella tutela dei diritti dei minori: vanta un curriculum eccezionale nel panorama nazionale in questo settore. Le battaglie che svolto a sostegno dei più piccoli, bambini e bambini fragili e indifesi che sono la nostra preoccupazione più grande, sono riconosciute e riconoscibili – ha detto ancora Raiola – e questa è una garanzia per una proficua collaborazione che, semplicemente, riprenderemo con ancora maggiore vigore ed entusiasmo. Si tratta della ripresa di un percorso che con altre vesti e in altri livelli ci ha visto sempre impegnati e combattenti dalla stessa parte: quella della difesa dei diritti dell’infanzia”.