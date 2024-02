Anthropino in scena: uno spettacolo teatrale che ha conquistato il Pubblico

CATANZARO, 19 FEB. - Nella serata del 18 febbraio, L’Associazione teatrale Anthropino, si è esibita al Teatro Hercules in Catanzaro, diventato oramai centro di aggregazione e di cultura teatrale, nel rispetto e valorizzazione dei vari generi espressivi.

Nell’occasione, è stata messa in scena l’opera originale di “A me gli occhi”, celebre Vaudeville d’inizio secolo XX di Georges Feydeau, in cui prevale la satira e l’intrigo secondo la tradizione della commedia classica.



L’evento, che aveva già registrato il tutto esaurito da oltre una settimana, nonostante la contemporanea programmazione di altri eventi cittadini con la presenza di artisti nazionali, ha visto confermata la partecipazione di un numerosissimo e qualificato pubblico che ha avuto modo di apprezzare, caldamente e costantemente, la simpatica ed intrigante rappresentazione, trascorrendo così una piacevole serata domenicale.