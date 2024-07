Concerto memorabile di Nick Mason con la sua Super Band a Roccella Jonica, evento musicale storico per la Calabria. Il “Pink Floyd” premiato con il “Music Legend Award”

Serata memorabile al Teatro al Castello di Roccella Jonica con il concerto di Nick Mason, leggendario musicista e fondatore dei Pink Floyd, con la sua super band di all stars, i Saucerful of Secrets. Sul palcoscenico di Roccella, ad incantare gli oltre duemila spettatori arrivati da tutto il Sud, insieme a Nick Mason altre stelle mondiali del rock: Guy Pratt, bassista di molti live dei Pink Floyd, di Madonna e Michael Jackson, Gary Kemp, chitarrista degli Spandau Ballet, Lee Harris, chitarrista dei Blockheads e Dom Beken, pianista dei Transit Kings. In circa tre ore di un live splendido, che rimarrà nella storia della musica dal vivo in Calabria, hanno riproposto alcune delle perle dei primi Pink Floyd, forse quelli più amati e musicalmente innovativi.

Dopo le tappe nel Regno Unito e in mezza Europa, con una interminabile standing ovation e il saluto commosso di un Teatro tutto in piedi ad applaudire a mani alzate, si si è chiuso a Roccella anche la breve parentesi italiana del “Set the Control Tour”. Increduli di poter avere in Calabria un mito autentico della musica, in molti si sono lasciati trasportare fino a lacrime di commozione.

L’evento è un’altra perla del promoter Ruggero Pegna e di Fatti di Musica, il suo Festival del Live d’Autore nazionale e internazionale giunto alla 38° edizione. Il promoter, prima del concerto, ha consegnato a Mason il “Music Legend Award”, il Riccio d’Argento dell’orafo calabrese Gerardo Sacco, il prestigioso oscar del festival nella sezione “Miti della Musica Mondiale”.

Il concerto ha avuto il Patrocinio della Presidenza della Regione Calabria, quale grande evento di promozione del brand Calabria Straordinaria. Dopo i concerti di stelle come Santana, Tina Turner, Sting, Simple Minds, Elton John, James Taylor e moltissimi altri, nell’albo d’oro del festival ancora una gemma unica e irripetibile del panorama musicale mondiale.

Un live straordinario che si è avvalso, nello stile che ha contribuito a rendere unici i Pink Floyd, di un imponente e spettacolare allestimento scenotecnico, con proiezioni ed effetti speciali.

La sequenza di brani mitici, alcuni del periodo iconico segnato dalla leggenda di Syd Barrett, ha fatto vibrare un Teatro consapevole da partecipare ad un evento al limite dell’impossibile da queste parti: da Astronomy Domine del primo album The Piper at the Gates of Dawn, a One of These Days tratto da Meddle, Saucerful of Secrets, brano che titola il secondo album e il nuovo progetto, Ed ancora brani di altri album sensazionali, come Remember a Day, Atom Heart Mother, Echoes.

“E’ stata una notte magica, come immaginavo – ha affermato al termine Ruggero Pegna – con un mito come Nick Mason e altre stelle del rock, tra cui Gary Kemp, ex Spandau Ballet, a cui ho ricordato il concerto di Catanzaro del 1987, con cui ho iniziato quest’avventura! Ringrazio il Presidente della Regione Roberto Occhiuto per avere condiviso l’eccezionalità dell’evento!”.

Parole entusiaste anche quelle del sindaco di Roccella Vittorio Zito: “Evento meraviglioso, ringrazio Ruggero per aver scelto il nostro teatro e aver alla nostra splendida località turistica una dimensione internazionale, insieme a Capitali, come Londra, Parigi, Roma e Berlino, e grandi Città di tutta Europa”.