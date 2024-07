È disponibile in digitale ed entra oggi in rotazione radiofonica "SMILE",

È disponibile in digitale ed entra oggi in rotazione radiofonica "SMILE", il nuovo singolo estivo dalle sonorità indie-pop del dj e producer multiplatino MARTIN GARRIX in collaborazione con CAROLINA LIAR dei The Federal Empire

È disponibile in digitale ed entra oggi in rotazione radiofonica "SMILE", il nuovo singolo estivo dalle sonorità indie-pop del dj e producer multiplatino MARTIN GARRIX in collaborazione con CAROLINA LIAR dei The Federal Empire.

Con le sue melodie coinvolgenti e i suoi testi positivi, "Smile" è la colonna sonora perfetta per l'estate. Il messaggio della canzone, incentrato sul fare "qualunque cosa per farti sorridere", offre ampio spazio per interpretazioni personali.

Questa uscita segna un'altra collaborazione di successo tra Garrix e Carolina Liar, che in precedenza avevano lavorato insieme su "Hold On & Believe". Il video musicale ufficiale, in uscita tra pochi giorni, presenta entrambi gli artisti in una trama che li vede fare l'autostop per arrivare in tempo alla loro esibizione a Las Vegas.

Martin Garrix, riconosciuto come uno dei DJ e produttori più influenti del nostro tempo, fonde abilmente la sua produzione elettronica con il timbro di Carolina Liar. La sinergia tra i loro stili musicali si traduce in una combinazione affascinante, che abbraccia la musica dance e lo scenario pop. La canzone ha fatto il suo grande debutto durante i quattro spettacoli sold-out di Garrix al Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco, dove Carolina Liar si è unito a lui sul palco per tre indimenticabili esibizioni dal vivo.

«“Smile” è l'unico modo in cui posso descrivere le mie emozioni quando penso alla creazione di questa canzone – dichiara Carolina Liar – Ho scelto il nome della mia band, Carolina Liar, perché nessuno crederebbe dove mi porta la vita, e questo è uno di quei momenti. In 72 ore, abbiamo registrato la canzone in uno studio di registrazione leggendario sulla Sunset Strip e intrapreso un viaggio in macchina da Hollywood a Vegas mentre giravamo il video musicale con una macchina d'epoca capricciosa che si è rotta, lasciando la troupe bloccata nel deserto. In qualche modo, sono arrivati in tempo per catturare lo spettacolo dal vivo del venerdì sera. Abbiamo ballato attraverso due degli spettacoli di Martin e abbiamo concluso l'avventura con Martin che si esibiva con Zedd all'Omnia. Onestamente, avremmo potuto fare un film con tutte le avventure di quei tre giorni. Non posso ascoltare la canzone senza sorridere ai ricordi legati alla sua creazione».